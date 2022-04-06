Врио руководителя фракции ЛДПР назначили Леонида Слуцкого

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, подтвердил в среду замглавы фракции Ярослав Нилов, передает ТАСС.

"На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого", - сказал он журналистам.

О том, что Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, сообщил ТАСС ранее источник в партии. По его словам, на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС