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Врио руководителя фракции ЛДПР назначили Леонида Слуцкого

6 апреля 2022 16:08
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Источник в партии уточнил, что на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, подтвердил в среду замглавы фракции Ярослав Нилов, передает ТАСС.

"На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого", - сказал он журналистам.

О том, что Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, сообщил ТАСС ранее источник в партии. По его словам, на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

 

Фото:    Александр Кряжев/POOL/ТАСС

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