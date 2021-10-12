Врио главы Ярославской области назначен Михаил Евраев

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Врио главы Ярославской области указом "Об исполняющем обязанности губернатора Ярославской области" назначен Михаил Евраев, передает ТАСС.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области Миронова Д. Ю. <…> постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", - говорится в документе.

Перед этим Путин также подписал указ о назначении своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

Фото: РИА Новости