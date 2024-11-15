«Время действовать, а не рассуждать»: глава региона Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской Губернской Думы

77

В пятницу, 15 ноября, в ходе внеочередного 45-го заседания Самарской Губернской Думы, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к парламентариям. В центре внимания несколько ключевых вопросов, направленных на эффективную работу и взаимодействие с органом законодательной власти.

Глава региона отметил, что краеугольным камнем исполнения бюджета, проект которого сегодня был принят в первом чтении большинством голосов депутатов, является кристальная чистота, открытость, информированность всех – и жителей, и депутатов, и правоохранительных органов о том, как исполняется главный финансовый документ.

«В Самарской области люди очень часто слышали лозунги, которые потом не становились жизнью. Есть очень много накопленных проблем. Некоторые, к сожалению, необходимо устранять десятилетиями, – сказал руководитель области. – Будем приступать к важному процессу: менять подходы к нашей деятельности. Это будет спокойный, открытый процесс».

В своем обращении губернатор акцентировал внимание на взаимодействии с федеральным центром, исполнении и контроле национальных проектов, а также полном исключении коррупционных составляющих: «Наша с вами задача в отношении с федеральным центром – быть по-настоящему эффективными, по-настоящему честными к процессам».

По словам Вячеслава Федорищева, в Администрации Губернатора Самарской области будет учрежден специальный комитет, в задачи которого будет входить реализация мероприятий, представляющих возможность жителям, всем участникам хозяйственных и бюджетных процессов давать объективную информацию о коррупционных факторах.

Еще один аспект – это эффективная работа областного Правительства и парламентариев, четкое соблюдение дисциплины.

Подробно руководитель области остановился на программе «Школа героев», в рамках которой участники специальной военной операции могут получать дополнительное образование. Ее продолжением станет развитие института кураторства, где наставниками станут ветераны СВО. Губернатор отметил, что в ближайшее время такая инициатива будет внедрена в муниципальных образованиях региона.

«Время действовать, а не рассуждать, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Введем институт кураторства. Только есть одна особенность – кураторами глав муниципальных образований станут участники специальной военной операции. Они будут помогать, анализировать работу на местах с полномочиями докладывать в региональное Правительство. В этом есть рациональное зерно».

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев