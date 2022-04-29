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Минюст РФ исключил из реестра иностранных средств массовой информации эксперта Комитета гражданских инициатив, члена движения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом) Любарева Аркадия и главу НКО "Голос-Поволжье" Кузьмину Людмилу, сообщается в пятницу на сайте министерства, передает ТАСС.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна", - говорится в сообщении.

Таким образом, они стали первыми исключенными из реестра Минюста.

В сообщении министерства уточняется, что такое решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

В сентябре 2021 года Минюст внес в реестр иноагентов 22 авторов "Голоса", в том числе Людмилу Кузьмину и Аркадия Любарева.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

Фото: Александр Щербак/ТАСС