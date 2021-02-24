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Волонтеры Волжского района устроили праздник во дворе фронтовика

24 февраля 2021 12:16
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Волонтеры Волжского района устроили праздник во дворе фронтовика

Они расчистили снег под окнами ветерана и спели его любимые песни.

Хозяина этого дома - с красной звездой героя, хорошо знают все жители села Гаврилова Поляна. За плечами ветерана войны, военного разведчика – участие в сложных операциях: от Украины до Европы. Освобождение Берлина. На исторических снимках Рейхстага даже есть памятный автограф – «Здесь был Кузнецов». В день защитника Отечества поздравить фронтовика приехали волонтеры-сторонники партии «Единая Россия».

Военная служба для Николая Захаровича началась, в юношеском возрасте. Едва исполнилось 16 лет - он записался добровольцем на фронт. Вместе с другом был направлен учиться на военного разведчика. Демобилизовали Николая Захаровича Кузнецова из армии в 1947 году. В его послужном списке боевые награды: орден Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы», орден Отечественной войны. Самый главный праздник в его жизни - это День Победы. Но волонтеры Волжского района не могут не поздравить любимого ветерана с Днем защитника Отечества. 

Помощь ветеранам – это постоянно действующий волонтерский проект. Расчистить снег, провести ремонт, доставить продукты …  В период пандемии коронавируса такая забота был особенно важна пожилым людям, считает депутат-волонтер Максим Кануев, заместитель председателя Самарского регионального совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Любая помощь ценна для людей старшего поколения, особенно в период пандемии. Оказывали помощь - именно с продуктами, доставляли всё необходимое людям, которые стали заложниками этой ситуации. Николаю Захаровичу - уже 96 лет. Чувствует он себя хорошо, даже сам справляется с хозяйственными делами. Но для него внимание активистов тоже очень важно», - отмечает Максим. 

Волжский район - один из крупнейших районов области, он разделен Волгой, находится на двух берегах реки и окружает Самару словно поясом. Волонтерский штаб Волжского района объединяет сельские поселения, которые находятся друг от друга в сотнях километров. В каждом селе- свой.

В село Гаврилова Поляна волонтеры добираются из Самары, летом – по воде, зимой – по замерзшей акватории Волги на аэротакси. 

«Стараемся оперативно реагировать любые проблемы сельской жизни. Расчистить снежные заносы во дворах односельчан, доставить продукты из магазина или лекарства из аптеки для пожилых соседей – для наших ребят обычное дело.  Но День защитника Отечества мы решили сделать необычным для Николая Захаровича: испекли пирог, приготовили его любимые блюда», - рассказывает волонтер Волжского района Ирина Мануева.

Волонтеры подготовили настоящий русский самовар, пироги и вместе с ветераном вспомнили любимые песни военных лет. Николай Захарович Кузнецов нечасто выезжает из своего села и был до слез растроган праздником, который ему организовали прямо во дворе. 

«Большое спасибо нашим гостям-волонтерам, Максиму и Ирине, которые превратили этот день для папы в праздник», - говорят родственники ветерана.

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Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите нам свой расказ!
24 февраля 2021  14:04 
Внимание конкурс! Тема: космос!
Среди ваших знакомых наверняка есть люди, которые участвовали в создании ракет. А может быть и вы сами принимали в этом участие! Расскажите нам об этом! Пришлите... Социум
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