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Волонтеры «Единой России» привели в порядок захоронения героев труда в посёлке Волжском

3 ноября 2023 17:35
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Активисты «Молодой Гвардии» поддержали добрую инициативу, откликнулись на просьбу жителей Красноярского района и провели уборку на старинном кладбище.

Историческая память – не на словах, а на деле. Активисты «Молодой Гвардии» поддержали добрую инициативу, откликнулись на просьбу жителей Красноярского района и провели уборку на старинном кладбище.

Три «КАМАЗа» мусора – итог коллективной работы. 12 волонтеров и активистов МГЕР  за день привели в порядок старинное кладбище в посёлке Волжский. Кладбище давно закрыто для захоронений, одно время оно даже значилось в реестре объектов культурного наследия Самарской области. Но за давностью лет обветшала ограда, территория заросла деревьями, посетители жаловались на самую большую проблему– бытовой мусор.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о благоустройстве кладбища. Как могли, поддерживали порядок сами, – рассказывает старожил посёлка, заслуженный учитель РФ Вера Шувалова. – От имени жителей написала обращение к нашему депутату областной думы Михаилу Смирнову, с просьбой организовать масштабную уборку территории. И вот сегодня мы видим результат, который нас радует. Сами, конечно, мы не осилили бы такой объем работы».

В добром начинании депутата фракции «Единая Россия» Михаила Смирнова поддержали активисты - молодогвардейцы из Самары и Красноярского района. Ребята вырубили сухостой, ликвидировали свалки, которые стихийно росли здесь долгое время. Особое внимание волонтёры уделили знаковым захоронениям: на этом кладбище покоятся уважаемые люди посёлка, среди которых – Герой Социалистического труда В. И. Кряжимский и полный кавалер Ордена Славы А.Н. Цыбарев.

«Для меня этот запомнится прежде всего ощущением того, что рядом со мной надёжные друзья, мы понимаем друг друга, и знаем, что вместе делаем что-то важное. Вот навели здесь чистоту, и на душе стало сразу легче, как-то радостно», -  поделилась Елизавета Алиева, активист «Молодой Гвардии Единой России» Промышленного района Самары.

В рамках партийного проекта «Историческая память» волонтёры и активисты регулярно - весной и осенью - проверяют состояние воинских мемориалов и захоронений, определяют, что необходимо сделать, чтобы привести их в порядок, чтобы память о героях страны, а также людях, чьи имена вошли в историю Самарской области, продолжала жить. 

«Историческую память лучше всего сохранять не на словах, а на деле, – уверен депутат СГД Михаил Смирнов. – Хорошо, что наша молодёжь это понимает, и простыми, но очень важными поступками показывает уважительное отношение к людям, к истории Самарской области и России в целом» сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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