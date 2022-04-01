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Волонтерский центр «Единой России»: согреть теплом и заботой каждого

1 апреля 2022 13:14
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Волонтерский центр «Единой России»: согреть теплом и заботой каждого

В феврале и марте в губернию приехали почти 1,5 тысячи жителей Донбасса.

Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область в ночь с 24 на 25 февраля. На железнодорожную станцию в Тольятти приехали 266 жителей ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей.

Второй поезд приехал 27 марта - 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка. На перроне их встречал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Третий поезд 28 марта привез 445 переселенцев из Донбасса. Их разместили в гостиницах, санаториях и на базах отдыха Волжского и Ставропольского районов, а также Тольятти.

31 марта в Самарской области встретили четвертый спецпоезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Состав привез 449 человек, в том числе больше ста детей – все жители Мариуполя. Их встречали волонтеры, медики, сотрудники МЧС и социальных служб

«Сразу встречаем людей и стараемся не только окружить их заботой, но и выяснить сразу, в чем есть острая необходимость. Уже знаем, что людям понадобится в первую очередь»,  -рассказывают волонтеры.

Среди встречающих – председатель «социального» комитета Самарской губернской Думы, депутат фракции «Единой России» Марина Сидухина. 

«В моем депутатском округе – в поселке Безенчук - были размещены 133 вынужденных переселенца. Встречать и сопровождать прибывших помогли волонтеры. Они раздавали теплые пледы, чтобы люди не замерзли, сопровождали в автобусы, помогали с сумками. Я встречала вновь прибывших на станции, смотрела, как их разместили, пообщалась лично с некоторыми из них. Несмотря на всю тяжесть пережитого, люди растаяли от заботы волонтеров, социальных работников. Отмечают, что очень вкусно кормят – многие из них долгое время не кушали свежевыпеченного хлеба», - поделилась впечатлениями Марина Геннадьевна. 

Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Мариуполя о последних днях в городе вспоминают со слезами на глазах. Многие в Россию едут целыми семьями и с минимальным багажом. Многие до сих пор не знаю о судьбе своих родных.

«Дом мой разбомбило вчистую», - рассказывает ей жительница Мариуполя Нина Петровна. После ее рассказа – на глаза наворачиваются слезы, рассказывает депутат. 

Страх за свою жизнь и за жизнь своих близких, боль утраты, неизвестность, отсутствие воды, продуктов питания, электричества и приготовление еды на улице прямо под обстрелами на свой страх и риск – теперь в прошлом. Люди не перестают говорить спасибо за теплый прием.

«И таких историй – сотни. Мы все на время стали психологами. Сейчас, как никогда, для многих людей важна поддержка и внимание - переселенцам, а также нашим близким, особенно детям и пожилым родителям», - уверена Марина Сидухина.

Ряд пунктов временного размещения пришлось доукомплектовать необходимой бытовой техникой: холодильниками и телевизорами, микроволновыми печами и стиральными машинками. Были закуплены гладильные доски и утюги, когда оказалось, что в этом существует необходимость, рассказали в Самарском реготделении партии.

Продукты питания, одежду и обувь, средства гигиены, детское питание и памперсы, канцтовары и школьные принадлежности неравнодушные самарцы приносят в пункты сбора гуманитарной помощи, которые есть в каждом муниципалитете. Все, что собрано, волонтеры описывают, сортируют, передают в пункты временного размещения.

Напомним, что сейчас в ПВР Самарской области находятся более 1,5 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, в том числе почти 400 детей.  Им оказывается своевременная врачебная помощь, обеспечены питание и досуг. Решаются вопросы их трудоустройства и приема детей в школы и детские сады, и даже на бюджетные отделения самарских вузов.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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