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«Волонтер звучит гордо»: в Новокуйбышевске прошла встреча с активной молодёжью

21 апреля 2022 12:49
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«Волонтер звучит гордо»: в Новокуйбышевске прошла встреча с активной молодёжью

Ребят призвали вступить в ряды «Молодой Гвардии Единой России», а также предложили участвовать в партийном проекте «ВВЕРХ», которое дает возможность партийного роста.

На встречу пригласили представителей местного штаба МГЕР, студентов средне - специальных учебных заведений и Новокуйбышевского филиала СамГТУ. Это активные ребята, которые всегда помогают людям и готовы подать руку помощи в трудной ситуации.

««Молодая Гвардия»» видит в своей миссии помощь людям. Хочется отдельно отметить ребят из Новокуйбышевска и сказать спасибо за ту работу, которую вы делаете. На самом деле волонтерство сейчас выходит за те привычные рамки, которые воспринимались людьми до этого. Это самостоятельная ответственная единица со своим социальным эффектом, повесткой. Помимо волонтерства «Молодая Гвардия» ставит перед собой цель приводить людей во власть, чтобы у ребят появилась возможность формировать свою политическую повестку», - рассказал координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» в Самарской области, и.о. руководителя Штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

Активистам рассказали о работе партийного приложения «ВВЕРХ». Оно зарекомендовало себя как площадка для мобилизации сторонников и вовлечения новых единомышленников в ряды «Единой России». Молодёжному активу о возможностях и поощрениях рассказала один из федеральных лидеров первого этапа проекта, руководитель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина. 

«Зачастую мы с вами делаем много добрых дел, участвуем в различных акциях, мероприятиях, но, к сожалению, не всегда есть возможность об этом рассказать, показать и тем более заработать баллы. Приложение «ВВЕРХ» как раз позволяет продвинуться по карьерной лестнице, заработать некие баллы, привилегии. Для меня было важно, чтобы моим примером всё-таки ребята заразились. Нужно пробовать и есть большая вероятность, что тебя заметят, увидят и ты сможешь дальше продвинуться по карьерной лестнице. Это своеобразный кадровый лифт, который позволяет ребятам расти и развиваться», - рассказала Анастасия.

Партийный проект «ВВЕРХ» стартовал в феврале 2021 года. По итогам первого этапа проекта шесть участников из Самарской области вошли в ТОП 50 по федеральному рейтингу. В настоящий момент в приложении зарегистрировано более шести тысяч пользователей из Самарской области, в том числе депутаты всех уровней.

В завершении встречи депутат Думы городского округа Новокуйбышевск Сергей Лукин наградил ребят, которые принимали активное участие в работе штаба по сбору гуманитарной помощи, во встрече жителей Мариуполя, которые прибыли на территорию Новокуйбышевска. 

«Хочу выразить огромные слова благодарности нашим региональным коллегам за тот ёмкий доклад, который нам предоставили. Скрывать не буду. Сам являюсь активным пользователем приложения «ВВЕРХ», а также волонтёром. Со многими ребятами, которых здесь вижу, мы вместе встречали вынужденных переселенцев. Хочется всем им за это сказать слова благодарности за то, что вы тратите свое личное время на безвозмездной основе, по зову души оказываете помощь именно тем, кто в этом нуждается», - сказал Сергей Лукин.

По итогам встречи почти 30 юных жителей Новокуйбышевска решили продолжить свою волонтерскую деятельность в местном отделении «Единой России», присоединиться к активностям «Молодой Гвардии»  и скачать приложение «Вверх».

Теги: Единая Россия

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