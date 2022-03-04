Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он в Польше

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Украинский президент Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он в Польше. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу, передает ТАСС.

По его словам, украинский лидер покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к Зеленскому во Львове, написал председатель нижней палаты российского парламента.

"Теперь он в Польше", - добавил Володин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС