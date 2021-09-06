Военным и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить единовременную выплату

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С 6 сентября по поручению главы государства начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель Правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

«Размер для всех одинаковый — это 15 тысяч рублей, как подчеркнул Президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на Съезде партия «Единая Россия». Как доложил мне [первый вице-премьер, министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты», — сказал председатель Правительства.

«Одинаковая выплата — это социально оправдано и справедливо, потому что как раз в наибольшей степени в ней нуждаются те, у кого звание меньше, соответственно, денежное довольствие ниже. А если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше», — подчеркнул первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Как подчеркнул ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах РФ.

Депутат фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ, Герой России Игорь Станкевич отметил: «Очень нужное решение – выплата военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов по 15 тысяч рублей, потому что оборона страны и правопорядок – это чрезвычайно важно».

Парламентарий подчеркнул, что индексация пенсий, а также денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции поможет улучшить жизнь многих россиян.

Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Говоря о поддержке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, Президент поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию их денежного довольствия в 2022-2023 годах, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: cska.ru