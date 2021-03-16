Во втором - основном - чтении Госдума  приняла законопроект о "гаражной амнистии"

37

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Решение было принято единогласно, законопроект поддержали 405 депутатов.

Законопроектом предлагается механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией, выделен иным образом, либо же право на него возникло по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.

"В отношении таких объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков", - уточил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил Крашенинников, законопроектом установлен крайне широкий перечень документов, подтверждающих право собственности на гараж и участок. "Документы, которые могут предоставляться в доказательство пользования этими гаражами, они самые разнообразные. Мы даже исчерпывающий перечень не указали. Мы указали любые документы, вплоть до платежек за коммунальные услуги, за воду, за электричество - все, что свидетельствует о том, что гражданин пользовался гаражом", - пояснил он во вторник журналистам.

"Предлагается сделать одну совершенно простую процедуру, - продолжил Крашенинников. - Подавать один единственный документ. По этому заявлению оформляется как сам объект, который стоит на земле, и земельный участок". Регистрацией будут заниматься органы местного самоуправления.

Металлические гаражи, но не ракушки

Ко второму чтению Госдума внесла в документ ряд поправок. Согласно одной из них, упрощенный порядок регистрации распространится на земельные участки под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. "Это сотни тысяч граждан, которые пользуются такими гаражами в гаражных кооперативах", - пояснил Крашенинников. При этом законопроект никак не затрагивает так называемые гаражи-ракушки.

Кроме этого, в Земельном кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане также смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению без уплаты госпошлины при его подаче. Они освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта.

Под амнистию не попадут самострои, а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах. Упрощенный порядок оформления прав предусматривается в отношении одноэтажных сооружений без жилых помещений, добавили в Росреестре, который принимал участие в разработке законопроекта.

Законопроектом гарантируется свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования. "Гаражная амнистия" заработает с 1 сентября 2021 года. Отсрочка делается для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу.

Фото: соцсети