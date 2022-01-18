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Сегодня координационный совет по СOVID-19 во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсудил новые меры по борьбе с "омикроном".
Во всеоружии: Правительство РФ выделит регионам миллиарды рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией
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Во всеоружии: Правительство РФ выделит регионам миллиарды рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией

18 января 2022 18:48
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Сегодня координационный совет по СOVID-19 во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсудил новые меры по борьбе с "омикроном".

Сегодня координационный совет по СOVID-19 во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсудил новые меры по борьбе с "омикроном". Самарскую область на заседании представлял губернатор Дмитрий Азаров. Об итогах совета проинформирован Президент России Владимир Путин, передает sova.info.

Председатель Правительства РФ поручил главам республик, краев и областей активизировать работу на фоне распространения штамма "омикрон". По словам Мишустина, региональным властям необходимо эффективно организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих телефонных линий, а также активно привлекать студентов-медиков, волонтеров для взаимодействия с людьми старшего возраста.

Вчера на заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров дал ряд конкретных поручений, касающихся подготовки Самарской области к работе в условиях новой волны коронавирусной инфекции.

Сегодня в ходе заседания Михаил Мишустин также поставил задачу обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене. В этой связи Правительство России дополнительно выделит 15 млрд рублей на закупку лекарств от новой коронавирусной инфекции, еще 5 млрд рублей дадут на эти цели регионам.

Глава Правительства сказал:

" Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства, часть препаратов закупим централизованно и направим на это еще 15 миллиардов рублей".

В Самарской области сегодня амбулаторные пациенты с коронавирусом получают бесплатные препараты, приобретенные за счет федерального бюджета. Люди с диагнозом "ОРВИ" получают лечение за счет регионального бюджета на старте терапии.

Как подчеркнула премьер-министр Татьяна Голикова, основная нагрузка подъема заболеваемости будет приходиться на амбулаторную сеть.

"Уже сейчас необходимо обеспечить медработников первичного звена СИЗ, провести обучение медперсонала, организовать отдельные зоны для приема пациентов и установить графики дежурств врачей, а также расширить применение телемедицины".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о проверке работы службы 122, которая создана по поручению Президента. Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость контроля за временем дозвона и качеством оказания консультативных услуг.

"Ситуация в стране непростая, и все центры должны работать без сбоев", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Самарской области пациентов с коронавирусом принимают 28 больниц, в которых развернуто 3414 коек. Регион имеет 38 % свободных мест, что позволяет полностью обеспечить потребность больных в стационарном лечении. Тем не менее разработан план по развертыванию в течение двух недель всех коек, которые ранее были перепрофилированы под лечение не ковидных случаев. При необходимости к 31 января будет развернуто 8,5 тыс. мест.

Укрепляется и неотложная помощь - буквально вчера станции "скорой" получили ещё 30 автомобилей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил:

"Надеюсь, что наш опыт расширения возможностей неотложной помощи будет успешным. Автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи сыграют очень важную роль в противодействии распространения коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи. Сейчас на смену ежедневно выходят 217 бригад скорой помощи, скоро будет 247. Дополнительно ввели 30 бригад. Готовимся во всеоружии встретить новую волну коронавирусной инфекции".

 

 Фото: скрин с видео сайта Правительства РФ

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