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Власти РФ определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал во время отчета правительства в Госдуме, передает ТАСС.

"Для себя мы определили пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние недели", - сказал премьер.

Первый приоритет - обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй - расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий - "поддержать тех, кто особенно уязвим". Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым - необходимые секторальные меры поддержки. Премьер в своем выступлении далее подробнее остановился на каждом из этих направлений.

Он отметил также, что попыткам разрушить страну извне и навредить ее гражданам была противопоставлена системная работа, которая ведется практически круглосуточно, чтобы минимизировать нанесенный ущерб.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС