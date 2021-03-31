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Власти рассчитывают, что бизнес направит на повышение зарплат средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, 31 марта, на церемонии подписания Генерального соглашения между российскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы, передают "Известия".

Глава государства подчеркнул, что фискальная нагрузка на фонд оплаты труда для средних и малых российских компаний снизилась вдвое. По его словам, данное решение носит долгосрочный характер.

Обращаясь к руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, российский лидер указал, что власти надеются «на встречные шаги со стороны бизнеса».

«Александр Николаевич [Шохин] , рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, на то, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников», — отметил президент.

Фото: "Известия"/Павел Волков