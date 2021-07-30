Владислав Волков о выборах в Самарскую губдуму: случайные люди не нужны

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На выборы в Государственную думу выдвинулись уже 6389 кандидатов. На одно место претендуют около 14 человек. Серьезная конкуренция развернулась и среди претендентов на кресло в самарском региональном парламенте. Доцент кафедры государственного административного права Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Владислав Волков рассказал, как он оценивает количество кандидатов от народа и качество их подготовки к политической борьбе.

"В губернскую думу у нас уже больше 600 кандидатов, и всего 50 мест. И это тоже весомая заявка на участие в конкурентной политической борьбе. В основном это выдвиженцы от политических партий, есть и самовыдвиженцы. Но с самовыдвиженцами пока есть некоторые вопросы, поскольку их не так много, их всего 25, насколько я знаю на данный момент", - отмечает эксперт.

По словам Владислава Волкова, небольшое количество самовыдвиженцев объясняется тем, что для участия в политической борьбе требуется высокая квалификация. Также необходимо понимать, как участвовать в выборах.



Сопредседатель общественного штаба по наблюдению за голосованием добавил:

" Это необходимый фильтр для отсева, поскольку потом они, по крайней мере некоторые из них , будут представлять нас с вами, а нам случайные люди не нужны", передает СОВА.