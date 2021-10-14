Владимир Путин наградил Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Президент России Владимир Путин наградил телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовых актов, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Масляков удостоен ордена "за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу".

Таким образом, Масляков, ранее уже удостоенный орденов "За заслуги перед Отечеством" II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней, стал полным кавалером этой награды. Через месяц телеведущий отмечает юбилей - ему исполнится 80 лет.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Ведущий передач "Клуб веселых и находчивых" (КВН, 1964-1972 годы; с 1987 по настоящее время), "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки!" и других.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС