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Владимир Якушев: «Единая Россия» вместе с Правительством завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры
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Владимир Якушев: «Единая Россия» вместе с Правительством завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры

30 октября 2024 16:34
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Запустить её поручил Президент.

Запустить её поручил Президент.

Партия вместе с Кабмином формирует перечень объектов, которые войдут в новую программу, а также предусмотрела на неё бюджетное финансирование, сообщил врио секретаря Генсовета «Единой России».

«В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам Съезда «Единой России» Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», – отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия обеспечит финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 миллиардов рублей», – сообщил Владимир Якушев.

Помимо вопросов модернизации есть запрос на повышение качества работы управляющих компаний, подчеркнул врио секретаря Генсовета.

«В первом чтении уже приняты поправки «Единой России» в Жилищный кодекс об обязанности управляющих компаний отчитываться перед жителями – это повысит и прозрачность, и качество услуг для людей. Работу в этом направлении продолжим», – заключил Владимир Якушев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.

В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми – более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.

Сенатор от Самарской области, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Марина Сидухина отметила, что в бюджете сохраняются три ключевых приоритета - социальная поддержка граждан, поддержка участников СВО и их семей, финансовое обеспечение обороны и безопасности страны, решение

задач технологического лидерства и развитие инфраструктуры.

Бюджет будет социально ориентированным. Очень важно, что поддержка семей с детьми будет продолжена и увеличена в разы, заметила она. 

Увеличилось финансирование на развитие медицины. Новая система оплаты труда медработников - тоже среди важных направлений социального приоритета бюджета, пояснила сенатор от Самарской области Марина Сидухина.

«Более 90 млрд рублей будет потрачено и на систему образования, в том числе на капремонт школ, создание современной инфраструктуры детских садов и возведение студенческих кампусов. Один из них появится на территории Самары», - рассказала Сидухина.

По словам сенатора, около 1 трлн рублей заложено на здравоохранение, в том числе на онкопомощь, на программу долговременного ухода, на развитие скорой медицинской помощи, модернизацию первичного звена. Большое внимание уделят объектам детского здравоохранения, подчеркнула сенатор от 63-его региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото представлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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