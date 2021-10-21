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Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок, передает РИА Новости.

"У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в национальный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему - любое навязанное решение можно обойти", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: РИА Новости / Максим Блинов