Владимир Путин выступил со специальным обращением 

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Предпочтительным для России способом решения спорных вопросов является мирный. Об этом в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

В обращении он подчеркнул, что «не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности». По его словам, Америка, продолжает «бороться» и «цепляться за свою гегемонию» и «толкают весь мир к глобальному конфликту».

«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий», — заявил Путин.

Обращение было посвящено ударам ВСУ при помощи американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow по территории России. Путин рассказал, что украинские войска нанесли удары с помощью американских и британских систем ATACMS, HIMARS и Storm Shadow.

В Брянской области загорелся склад боеприпасов, жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области целью атаки был один из командных пунктов группировки «Север», в результате есть погибшие и пострадавшие из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. «Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области», — подчеркнул президент.

В обращении Путин заявил об ударе по Украине при помощи новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» «в безъядерном гиперзвуковом оснащении»: «Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

Фото: Юлия Рубцова/СОВА