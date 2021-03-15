Я нашел ошибку
Главные новости:
Доктор подчеркнула, что для нормального роста и развития детям необходимо ежедневно употреблять продукты с белком.
Диетолог: детей нельзя ограничивать в питании во время Великого поста
Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
Онлайн-показы фестиваля будут доступны с 15 по 23 марта, офлайн-часть мероприятия состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года
В Суздале открылся российский фестиваль анимационного кино впервые в онлайн-формате
Появляются новые доказательства того, что в пандемию под угрозой поражения оказывается не только сердце или легкие человека, но и его мозг. 
Появляются новые доказательства того, что в пандемию у некоторох пациентов поражается мозг
Главой совета стал Владимир Путин, а заместителем совета —заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию
Это не соответствует канонам римской католической церкви, поскольку брак является союзом мужчины и женщины.
Ватикан не будет благословлять однополые браки
"При поступлении в реанимацию у Тенгиза Шотовича было диагностировано очень тяжелое состояние, так как поражение легочной ткани превышало 90%".
Тенгиз Бетанели встретился со своими коллегами – врачами инфекционного госпиталя, которые спасли ему жизнь
Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.
Уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
-0.28
EUR 87.35
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию

15 марта 2021 22:08
78
Главой совета стал Владимир Путин, а заместителем совета —заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, передают "Известия".

Информация следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник 15 марта.

Главой совета стал Владимир Путин, а заместителем совета —заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В состав совета также вошли помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и другие.

В этот же день президент РФ подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции совета по науке при главе государства.

Согласно документу, совет по науке и образованию будет определять стратегические цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, а также принимать решения о разработке и реализации российским правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.

 

Фото:  ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц.
15 марта 2021  18:34
Дмитрий Азаров о строительстве двух корпусов детских больниц: "Мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами"
Политика региона
255
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
261
Самарцев призывают сообщать о наркоторговле
15 марта 2021  13:02
Самарцев призывают сообщать о наркоторговле
Криминал
234
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
15 марта 2021  11:39
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
339
В 2021 году на задачи по сохранению лесов регион привлек почти 192 млн рублей.
15 марта 2021  10:34
В 2021 году на сохранение лесов Самарский регион привлек почти 192 млн рублей
Экология
198
Весь список