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Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа»

16 ноября 2022 12:55
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа»

15 ноября 2022 года под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в режиме видеосвязи состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа». Участие в работе оргкомитета принял полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Основная тема встречи – поддержка и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В ходе заседания также рассмотрены вопросы присвоения ряду российских городов, в том числе на территории новых федеральных субъектов, званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести». Свои предложения по присвоению почетных званий представила Российская академия наук.

По итогам рассмотрения заявок Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» 10 городам, в числе которых Луганск и Горловка, а также один город из ПФО – Орск (Оренбургская область). По словам главы РАН Геннадия Красникова, «Орск принял 28 эвакуированных предприятий, перепрофилированных на выпуск военной продукции: снаряды, мины, гранаты. В годы Великой Отечественной войны промышленность Орска составляла 45 процентов всей промышленности Чкаловской, а ныне Оренбургской области».
Ранее в соответствии с Указами Президента РФ почетное звание получили 14 городов ПФО: Дзержинск, Ижевск, Казань, Киров, Лысьва, Нижний Новгород, Пермь, Пенза, Самара, Саратов, Сызрань, Ульяновск, Уфа, Чебоксары.
Звание «Город воинской славы» теперь есть у Мелитополя и Мариуполя, всего таких городов в РФ – 47.

Напомним, статус «Город трудовой доблести» столице Самарской области был присвоен 2 июля 2020 года указом Президента России Владимира Путина. Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокий статус, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. Всего в поддержку этой инициативы высказались более 714 тысяч человек.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации и крупные промышленные предприятия.
За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами. Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В сентябре 2021 года Глава государства Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» и Сызрани. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов.

Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации. Он образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов. В состав РОК «Победа» входят руководители Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители Президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.

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