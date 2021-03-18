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Владимир Путин предложил Джо Байдену провести открытый диалог уже в пятницу или в понедельник

18 марта 2021 21:38
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При условии, что он произойдет "фактически в прямом эфире" и будет честным.

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог уже в пятницу или в понедельник, но при условии, что он произойдет "фактически в прямом эфире" и будет честным, передает ТАСС.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", - сказал Путин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник, - добавил глава государства. - Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел".

Как считает глава российского государства, "это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов". "Да и для многих других стран, имея в виду, что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - уверен Путин.

Возможная повестка

"Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество", - сказал Путин. Он добавил, что темой беседы могла бы стать и борьба с пандемией коронавируса.

"Известно, ситуация в Соединенных Штатах непростая, они далеки еще от решения этих вопросов. У нас движение более уверенное вперед, нам есть о чем поговорить, чем поделиться", - полагает президент РФ.

Он подчеркнул, что разговор с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".

 

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 

 

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