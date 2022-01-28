Владимир Путин подписал закон «Единой России» о пожизненном заключении для педофилов

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Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн – один из инициаторов этого законопроекта отметил: «Президент подписал наш закон о пожизненном заключении для педофилов. Это очень важное решение. Но, увы, не исчерпывающее».

«Вместе с коллегами в ближайшее время нам предстоит подготовить и внести новые инициативы, надежно защищающие наших детей от извращенцев. В первую очередь - они коснутся системы административного надзора за освободившимися преступниками, которая сегодня явно не работает. Среди прочего обсуждаем в том числе возможность введения постоянно носимых электронных браслетов, а также создание реестра педофилов», - прокомментировал дальнейшую проработку законопроекта депутат Госдумы от Самарской области.

Законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января — поддержан Советом Федерации, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"