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Владимир Путин поддержал самарский патриотический проект «Жены героев»

18 октября 2022 16:34
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В Самарской области проводится ряд акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных Сил России.

Дмитрий Азаров в ходе личной встречи с Президентом Владимиром Путиным рассказал Главе государства о проекте «Жены героев» - фотовыставке, посвященной женщинам, чьи супруги сегодня защищают Родину.

Проект был инициирован женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, который возглавляет Екатерина Колотовкина, и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона. Открытие фотовыставки состоялось в День окончания Второй мировой войны и было приурочено к 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка экспонировалась на главной площади областной столицы, в дальнейшем с успехом проводится в муниципальных образованиях Самарской губернии. Так, сегодня проект начал свою работу в Жигулевске. В дальнейшем планируется организовать выставку в онлайн-режиме, чтобы объединить жен военнослужащих всей страны.

«Эту акцию провели женщины – жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: «Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна», - сообщил Дмитрий Азаров Президенту, вручая фотоальбом с портретами жен военнослужащих, запечатленных в кителях своих супругов.

Глава Самарской области рассказал, что эта акция нашла отклик в других воинских подразделениях, зашагала по территории региона и дальше - за его пределы, вдохновляя всех тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку защитников Отечества.

Патриотический проект оценил Глава государства. «Молодцы», - отметил он в адрес авторов проекта. Особенно Президента тронули фотографии жены воина, на первой из которых она ожидает ребенка, а на второй – уже запечатлена с новорожденным малышом.

В Самарской области проводится ряд акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных Сил России. Неравнодушные жители региона объединились для помощи мобилизованным: они собирают и отправляют посылки, а вместе с ними - детские письма и открытки для военнослужащих, в которых звучат слова поддержки и веры в то, что победа будет за нами. Помощь и поддержку воинам, защищающим сегодня мир на Донбассе и нашу Родину, оказывают представители предприятий и бизнеса, общественных организаций, волонтеры.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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