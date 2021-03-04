Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» об участии волонтеров в политике

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Владимир Путин на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» 4 марта поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней должно быть больше волонтеров. Его озвучил депутат гордумы Томска Владимир Самокиш («Единая Россия»).

«Волонтеры понимают нужды, чаяния людей. Для всех нас они могут являться примером для подражания. Как депутат я считаю, что во всех органах власти у нас должно быть больше активных волонтеров – и в Госдуме, и в законодательных собраниях. Они будут эффективны и полезны», - сказал он, обращаясь к Президенту.

Владимир Путин отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов — они, попадая в политические структуры, могут быть носителями разных подходов к решению проблем, перед которыми стоит страна или регион.

«Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», — сказал Владимир Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал вопрос участия волонтеров в выборах серьезным и отметил, что ответить на него активисты должны прежде всего сами себе.

«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это, в значительной мере, готовность лично отвечать за то, как живут люди. Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия готова поддержать добровольцев в желании попробовать себя в большой политике, применить собственный опыт помощи людям.

«Единая Россия» в условиях пандемии объединила волонтеров по всей стране – сегодня их больше ста тысяч. Я искренне благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Наши двери открыты для них. Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников Президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку — поможем, подскажем, поддержим», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, «где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты». Процедура пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая и конкурентная форма предварительного голосования. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.

Уже на этапе предварительного голосования в этом году «Единая Россия» даст возможность и беспартийным «народным героям» пройти внутрипартийный отбор и наравне с опытными политиками участвовать в выборах. От этих людей потребуется опыт общественной работы, и они должны иметь высокий уровень доверия у жителей региона.

«Люди доверяют тем, кого знают, кто известен реальными делами. Среди наших добровольцев есть очень достойные ребята. Здорово, что «Единая Россия» открыта для новых людей и кандидатом может стать каждый, даже беспартийный. Волонтеры – отзывчивые люди и всегда готовы прийти на помощь, это будущие политики с добрым сердцем и открытой душой», - отметил самарский волонтер Федор Синев, выпускник Политического университета, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"