Я нашел ошибку
Главные новости:
Гамма-камера оснащена цифровым детектором, который позволяет видеть молекулярную структуру изучаемого органа.
Более 2100 пациентов обследовано на гамма-камере, поставленной в Самарский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта
Горело масло в масляной ванне на предприятии.
В Самаре 96 спасателей тушили пожар на улице Промышленности, 278
Он внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине.
Россиянин сдал квартиру в аренду и внезапно лишился ее
Суд отказал в заключении под стражу Бориса Петрова. Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей.
Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест
В администрации Тольятти прошло очередное заседание экологического Совета.
В Тольятти готовят дорожную карту решения главных экологических проблем
Партия готова оказать помощь добровольцам, которые решат попробовать себя в большой политике. 
Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» об участии волонтеров в политике
Под опекой врачей больше полумиллиона женщин.
Дмитрий Азаров встретился с коллективом перинатального центра в Тольятти
Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал медицинским работникам, ведь 75% медиков – женщины, именно они помогают людям от момента появления на свет.
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинок с Международным женским днем
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
0.27
EUR 88.94
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» об участии волонтеров в политике

4 марта 2021 19:49
93
Партия готова оказать помощь добровольцам, которые решат попробовать себя в большой политике. 

Владимир Путин на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» 4 марта поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней должно быть больше волонтеров. Его озвучил депутат гордумы Томска Владимир Самокиш («Единая Россия»).

«Волонтеры понимают нужды, чаяния людей. Для всех нас они могут являться примером для подражания. Как депутат я считаю, что во всех органах власти у нас должно быть больше активных волонтеров – и в Госдуме, и в законодательных собраниях. Они будут эффективны и полезны», - сказал он, обращаясь к Президенту.

Владимир Путин отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов — они, попадая в политические структуры, могут быть носителями разных подходов к решению проблем, перед которыми стоит страна или регион.

«Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», — сказал Владимир Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал вопрос участия волонтеров в выборах серьезным и отметил, что ответить на него активисты должны прежде всего сами себе.

«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это, в значительной мере, готовность лично отвечать за то, как живут люди. Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия готова поддержать добровольцев в желании попробовать себя в большой политике, применить собственный опыт помощи людям.

«Единая Россия» в условиях пандемии объединила волонтеров по всей стране – сегодня их больше ста тысяч. Я искренне благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Наши двери открыты для них. Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников Президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку — поможем, подскажем, поддержим», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, «где активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты». Процедура пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — это самая открытая и конкурентная форма предварительного голосования. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.

Уже на этапе предварительного голосования в этом году «Единая Россия» даст возможность и беспартийным «народным героям» пройти внутрипартийный отбор и наравне с опытными политиками участвовать в выборах.  От этих людей потребуется опыт общественной работы, и они должны иметь высокий уровень доверия у жителей региона. 

«Люди доверяют тем, кого знают, кто известен реальными делами. Среди наших добровольцев есть очень достойные ребята.  Здорово, что «Единая Россия» открыта для новых людей и кандидатом может стать каждый, даже беспартийный. Волонтеры – отзывчивые люди и всегда готовы прийти на помощь, это будущие политики с добрым сердцем и открытой душой», - отметил самарский волонтер Федор Синев, выпускник Политического университета, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
213
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
4 марта 2021  12:35
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
Экономика региона
353
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
623
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
373
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
435
Весь список