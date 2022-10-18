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Владимир Путин поблагодарил самарцев за помощь жителям Донбасса

18 октября 2022 16:07
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Дмитрий Азаров рассказал Президенту о вкладе самарцев в восстановление Донбасса.

Президент России Владимир Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе личной встречи обсудили вопрос оказания помощи жителям новых субъектов, вошедших в состав России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Самарская область ведет системную работу в этом направлении, отправляя гуманитарную помощь, принимая вынужденных переселенцев с Донбасса, а также оказывая комплексную поддержку городу ДНР Снежное.

«27 мая мы первыми из субъектов Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве с городом Снежное», – рассказал Дмитрий Азаров Главе государства.

Самарская область оказывает максимальное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы муниципалитета. Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

«Мы, действуя сообща, утвердили совместный план по ремонту жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Действовали только на основании мнения жителей этого города и, конечно же, с администрацией, – доложил Дмитрий Азаров. – Соответственно, план, который мы утвердили, – это 81 объект».

Губернатор Самарской области подчеркнул, что большая часть намеченных работ уже выполнена. Восстановлены 3 школы, 2 медицинских учреждения, 13 котельных, 5 тепловых пункта и объекта теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации, 6 многоквартирных домов, 4 дороги протяженностью более 5 километров. В порядок приведены музей и детско-юношеская спортивная школа.

«Полная реконструкция школы позволила 8 сентября, в День освобождения Донбасса, провести первый турнир по греко-римской борьбе. Участвовали ребята из Донецкой и Луганской народных республик, – рассказал Дмитрий Азаров Президенту. – Кстати, это всего 10-12 километров от Саур-Могилы – от знаменательного, замечательного комплекса, который был восстановлен. И конечно, с удовольствием тоже посмотрел эту торжественную церемонию. Турнир прошел на ура».

Кроме ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях, организовано сотрудничество педагогов по вопросам методической поддержки. Были переданы необходимая учебная, детская литература, которой очень не хватало в школьных библиотеках Снежного. В город-побратим также доставлен современный спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, школьная мебель, оргтехника.

Продолжается и гуманитарная помощь Донбассу. «Вообще, Владимир Владимирович, в эту помощь Донбассу включились буквально все жители региона. Более 1,5 тысячи тонн грузов мы отправили, 84 гуманитарные колонны. Это и пожертвования людей, общественных организаций, предприятий – все включились в помощь и поддержку Донбасса», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комплексная поддержка Снежного со стороны Самарской области получила высокую оценку и благодарность со стороны Президента России. «Хорошо. Спасибо большое», – оценил проведённую работу Владимир Путин.

 

Фото: Андрей Савельев/СОВА

Теги: Акценты В центре внимания

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