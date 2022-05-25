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Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС

25 мая 2022 18:08
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Его кандидатуру ранее согласовал Совет Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС России. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее в среду кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС поддержал Совет Федерации. Выступая на заседании верхней палаты парламента, он рассказал о том, что видит приоритетами своей работы. В частности, Куренков заявил, что МЧС будет наращивать работу спасателей в Донбассе и увеличит объемы гуманитарной помощи, поддержал ужесточение ответственности за возникновение природных пожаров, пообещал улучшить социальное положение сотрудников министерства. Он также обратил внимание, что МЧС России готово и впредь оказывать помощь иностранным государствам.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в среду лично представит Куренкова коллегии министерства. Представитель Кремля также отмечал, что глава государства хорошо знает Куренкова и считает, что его личные, служебные, профессиональные качества позволят наилучшим образом выполнять обязанности на новом посту.

Александр Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. Он окончил Московскую государственную академию физической культуры и Московский психолого-социальный институт. В 1999 году поступил на службу в органы государственной безопасности, с 1999 по 2002 годы работал на различных должностях в ФСБ России, с 2002 по 2021 годы служил в ФСО. В 2021-2022 годы занимал должность помощника, затем заместителя директора Росгвардии. Воинское звание - генерал-майор. В 2015 году указом президента РФ Куренков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Врио главы ведомства после этого был первый замминистра Александр Чуприян.

 

Фото:   Совет Федерации РФ/ТАСС

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