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Президент России Владимир Путин изложил американскому коллеге Джо Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине. Обмен мнениями состоялся в ходе телефонного разговора двух лидеров, сообщила во вторник пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию", - говорится в сообщении.

Путин и Байден обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. "Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня", - говорится в сообщении Кремля. Оба лидера выразили "готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества".

"Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - отмечается в сообщении.

Байден предложил рассмотреть возможность провести в обозримой перспективе личную встречу на высшем уровне. "Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне", - сообщили в Кремле.

Главы государств условились дать указания соответствующим ведомствам двух стран проработать вопросы, затронутые в беседе. "Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - говорится в сообщении администрации президента РФ.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС