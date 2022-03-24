Владимир Мединский: российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире 

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Российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире с учетом изменившейся ситуации в мире, лучше вместо этого показывать хорошие отечественные или зарубежные кинофильмы. Об этом заявил в четверг председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.

"У нас есть члены комиссии - представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по-старому, но нет", - сказал Мединский, являющийся также председателем межведомственной комиссии.

Взамен он посоветовал лучше показывать "хорошее советское, российское" кино. "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав - кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны", - отметил помощник президента.

По его словам, сегодня перед Россией - "величайший вызов в истории", и "надо действовать сообразно этому вызову".

"Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - заключил Мединский.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС