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Владимир Колчин оценил опыт по реализации окружного проекта «Ментальное здоровье» в Пензенской области

16 апреля 2021 15:59
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Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин посетил Пензенскую область.

15-16 апреля 2021 года помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин посетил Пензенскую область с целью ознакомления с системой комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра, организацией процесса инклюзивного образования и методами социализации детей с РАС. В рамках рабочей поездки помощник полпреда посетил медицинские и образовательные учреждения Пензенской области, оказывающие помощь людям с РАС: детскую поликлинику ГБУЗ «Пензенская районная больница», детское отделение ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», Центр «Равновесие», ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов», детский сад в с. Ленино Пензенского района, МБОУ СОШ №27 г. Пензы.

Под руководством Владимира Колчина прошло заседание расширенной региональной рабочей группы по реализации окружного проекта «Ментальное здоровье» в Пензенской области. В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, партнеры проекта, педагоги, общественные организации.

«В Пензенской области многое сделано для поддержки детей с ограниченными возможностями, появилась положительная динамика в направлении социализации и адаптации детей с РАС», – подчеркнул Владимир Колчин.

Большой опыт по разработке перспективных форм взаимодействия с детьми с РАС накоплен в Центре «Равновесие», который функционирует с 2001 года и сегодня объединяет более 90 детей в возрасте от 4 до 18 лет, их родителей и педагогов. Здесь особое внимание уделяется допрофессиональной подготовке подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, была заслушана информация о положительном опыте, имеющемся в Пензенской области по организации сопровождения проживания молодых людей с особенностями развития (из опыта работы АНО «Квартал Луи»), и о работе Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».

Также состоялась встреча с временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко, на которой обсуждались основные показатели работы системы комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Пензенская область стала пилотным регионом по сопровождению детей с РАС. В ходе встречи было внесено несколько предложений по дальнейшему плану работы в данной сфере. 

Напомним, 26 февраля 2021 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по реализации общественного проекта «Ментальное здоровье». В проекте участвуют Республика Башкортостан и Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области. 

В числе задач: создание системы раннего выявления детей с РАС, аккумулирование и тиражирование наиболее эффективных методик помощи людям с РАС разных возрастов, организация работы ресурсных центров по социальному обслуживанию, образованию, здравоохранению; оказание адаптивной медицинской и другой помощи людям с РАС и их семьям; обучение специалистов учреждений различных сфер, взаимодействующих с людьми с РАС, повышение информированности об аутизме.

Первым положительным итогом реализации проекта стало увеличение количества детей, посещающих инклюзивные группы и классы; около 5 тысяч детей получают дополнительные услуги в рамках различных социальных программ и еще около тысячи проходят медицинскую реабилитацию, передает пресс-служба ПФО.

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