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16 августа председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов Самарской области.

В начале совещания прозвучал доклад начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко об оперативной обстановке на территории области. За предыдущую неделю чрезвычайных ситуаций не произошло. Зарегистрировано 128 природных пожаров, 11 низовых лесных пожаров. Как отметил Бойко, в регионе будет сохраняться жаркая сухая погода. К середине недели ведомством прогнозируется 5 класс пожарной опасности во всех муниципальных образованиях.

«Крайне высоки риски лесных пожаров. Они фиксируются регулярно, до сих пор благодаря взаимодействию министерства лесного хозяйства и МЧС удавалось их локализовать, но опасность все-таки высокая. Работаем в режиме повышенной готовности», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Виктор Кудряшов отметил - в пожароопасный период особенно важно, чтобы все населенные пункты были обеспечены водой. Он поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разобраться в проблеме организации водоснабжения поселка Студенцы Хворостянского района: «Там необходимо бурение новых скважин для подачи воды населению. Посмотрите, какая помощь нужна местным властям в этом вопросе».

Далее участники совещания обсудили статус реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Как рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов, на текущий год федеральным проектом для нашей области установлены плановые показатели по благоустройству 153 общественных и 272 дворовых территорий. В то же время муниципальными образованиями заключены контракты на благоустройство 163 общественных и 307 дворовых территорий. Напомним, что пространства для благоустройства выбирали сами жители, это одно из основных направлений региональной стратегии лидерства.

На сегодняшний день завершено благоустройство 84 общественных и 101 дворовой территории. Виктор Кудряшов спросил, как осуществляется контроль качества работ. Министр ответил, что группа специалистов министерства выезжает на территории и оценивает качество работ подрядчиков. Председатель областного Правительства вызвал на обратную связь главу г.о. Жигулевск: «Много нареканий было по городскому парку. Как идет устранение замечаний?». Сергей Федотов ответил, что все замечания отработаны, осталось переложить плитку. Работы планируется завершить до 1 сентября.

Традиционно на совещании заслушали доклады о ходе внедрения принципов бережливого производства в органах исполнительной власти Самарской области. Так, например, благодаря оптимизации процесса предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» в региональном департаменте охоты и рыболовства добились снижения количества отказов в выдаче разрешений по заявлениям, поступившим через портал государственных услуг, с 50% до 30% (при целевом показателе 40%). За последний месяц в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года сократилось количество жалоб от граждан по предоставлению этой госуслуги.

«Будем формировать реестр лучших практик и рекомендовать коллегам использовать их в своей работе. Постоянная оптимизация внутренних процедур и внешних услуг должна стать целью. В каждом министерстве надо сформировать команду людей, которые в дополнение к основным обязанностям будут этим заниматься», - поставил задачу председатель областного кабмина. Он привел в пример опыт Управления Пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах Самары, где уровень удовлетворенности граждан достигает 99,8%.

«Это как раз тот принцип человекоцентричности, о котором постоянно говорят и Президент страны Владимир Путин, и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мы все должны исходить из этой философии, выстраивая свою работу», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В завершение была представлена оценка работы органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в системе «Инцидент менеджмент», в социальных сетях за июль текущего года. На совещании прозвучало, что Самарская область по итогам июля 2021 года возглавила в Приволжском федеральном округе список регионов по качеству работы с обратной связью. Анализ ТОП сообщений от жителей региона показывает, что платформу обратной связи стали чаще использовать по вопросам вакцинации от COVID-19 и выплатам государственной социальной помощи.