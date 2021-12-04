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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кузнецов: в течение нескольких лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%

4 декабря 2021 19:59
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Первый заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» оценил итоги заключительного этапа ХХ Съезда Партии.

На Съезде «Единой России» представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

В соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России». На ХХ Съезде стало известно, что главы ещё 12 субъектов РФ возглавили региональные отделения «Единой России».

«То, что руководители возглавили отделения партий - логичное и обоснованное решение. Органы законодательной и исполнительной власти должны работать в едином русле, чтобы не было, например, такой ситуации, когда одни органы утверждают бюджет, а другие им распоряжаются, и они действуют в разнобой.

Также назначение руководителей регионов главами партий позволяет сделать более наглядной деятельность "Единой России", для которой важно, чтобы партия имела свое лицо, которое известно людям. Для жителей региона – это губернатор. Люди понимают и знают какие реальные действия осуществляется партией, они видят деятельность губернатора. В этом отношении позиция "Единой России" честная и прозрачная. Мы показываем работу партии через известных людям людей, через губернаторов и других.

Также партии важно обновлять свой состав. В течение нескольких лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%. Причём процедура проходит открыто через процедуру голосования. Во внутрипартийном голосовании в области приняли участие более 300 тысяч человек.

В Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России». Участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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