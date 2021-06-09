Виктор Кузнецов: в Народную программу должны войти предложения жителей по каждому населенному пункту Самарской области

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Самарские единороссы по поручению губернатора, секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой – главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на съезде регионального отделения «Единой России» были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом.

Заместитель секретаря реготделения партии Виктор Кузнецов подчеркнул, что по инициативе губернатора была создана рабочая группа, которая собирает лучшие идеи предложения жителей, активистов и сторонников партии в один программный документ.

«Уже подготовлены основные тезисы будущей программы - основа для дальнейшей работы. Итоговый документ будет гораздо шире и объемнее – он будет касаться практически каждого населенного пункта, каждой социальной группы», - рассказал Виктор Кузнецов.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что всего за две недели две недели собран значительный объем предложений. «При этом главным критерием оценки является их выполнимость. Наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить», - подчеркнул Дмитрий Азаров..

19 июня в Москве на федеральном съезде «Единой России» будет представлен первоначальный проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап – в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений.

«В нашем документе должна быть серьезная муниципальная составляющая – видение жителей по каждому населенному пункту Самарской области. До 1 июля в региональном исполкоме партии мы ждем от местных отделений, кандидатов в депутаты Государственной Думы, Самарской губернской думы, от общественных организаций идей с мест», - отметил Виктор Кузнецов.

Заместитель секретаря реготделения партии рекомендовал при подготовке предложений опираться на опыт реализации национальных проектов в области.

«К примеру, механизмом реализации Стратегии лидерства на территории Самарской области стали национальные проекты, которые уже получили бюджетное финансирование. То есть из категории «мечты» объекты перешли в категорию наших планов. По национальным проектам у нас запланировано к реализации 1192 объекта. Но люди часто не знают об этом. А потому важно напомнить об этих нацпроектах, актуализировать их, посоветоваться с жителями - каким образом их лучше реализовать на конкретной территории», - подчеркнул Виктор Кузнецов.

Поступившие предложения в виде обобщенного проекта Народной программы рассмотрят на следующем этапе партийной конференции самарского регионального отделения «Единой России». Затем они будут направлены для внесения в федеральный документ.

Итоговая Народная программа «Единой России» будет принята на съезде партии в августе.

Напомним, в Самарской области по поручению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова началось формирование Народной программы, с которой региональное отделение партии выступит на осенних выборах в Государственную Думу РФ и Самарскую губернскую думу.

Главный принцип, на который опираются единороссы при подготовке программного документа, - это человекоцентричность, ориентация на запросы жителей Самарской области. Они объединены в три ключевых постулата – «Защита, Забота, Развитие». Как напомнил Дмитрий Азаров, это лейтмотив работы по развитию каждой отрасли экономики, всех аспектов социальной сферы в регионе.

Народная программа станет частью обновленной Стратегии лидерства региона.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"