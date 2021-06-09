Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
Ему было 70 лет.
Умер британский актер Бен Робертс из сериала «Чисто английское убийство»
Во время выезда в Сергиевской ЦРБ прошла лекция на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. Пути профилактики».
Онкодозор сегодня выезжал в Сергиевский район
Руководитель информационного центра оперштаба СО Николай Ренц рассказал, как в Самарской области обстоят дела с вакцинацией и диспансеризацией.
Николай Ренц: COVID-19 - очень коварная инфекция, которая опасна своими последствиями
Детали и слагаемые праздничной программы.
Центральное мероприятие Дня России в Самаре пройдет под названием "Россия – страна побед!" 
Жителей региона приглашают поддержать проекты.
4 проекта от Самарской области заявлены на всероссийский конкурс Budget4me.ru
В регионе стартовала работа над программным документом, с которым «Единая Россия» выступит на осенних выборах в Госдуму и Губернскую думу.
Виктор Кузнецов: в Народную программу должны войти предложения жителей по каждому населенному пункту Самарской области
К процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.
20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме ПФО «iВолга» 
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кузнецов: в Народную программу должны войти предложения жителей по каждому населенному пункту Самарской области

9 июня 2021 19:38
331
В регионе стартовала работа над программным документом, с которым «Единая Россия» выступит на осенних выборах в Госдуму и Губернскую думу.

Самарские единороссы по поручению губернатора, секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова продолжают работу над Народной программой – главным документом партии в преддверии осенних выборов. 9 июня на съезде регионального отделения «Единой России» были представлены основные тезисы и алгоритм работы над документом.

Заместитель секретаря реготделения партии Виктор Кузнецов подчеркнул, что по инициативе губернатора была создана рабочая группа, которая собирает лучшие идеи предложения жителей, активистов и сторонников партии в один программный документ.

«Уже подготовлены основные тезисы будущей программы - основа для дальнейшей работы. Итоговый документ будет гораздо шире и объемнее – он будет касаться практически каждого населенного пункта, каждой социальной группы», - рассказал Виктор Кузнецов.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что всего за две недели две недели собран значительный объем предложений. «При этом главным критерием оценки является их выполнимость. Наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить», - подчеркнул Дмитрий Азаров..

19 июня в Москве на федеральном съезде «Единой России» будет представлен первоначальный проект тезисов программы, с которой партия пойдет на выборы. Далее предстоит новый этап – в регионах, в том числе в Самарской области, пройдет широкое обсуждение идей и проектов, а также сбор предложений.

«В нашем документе должна быть серьезная муниципальная составляющая – видение жителей по каждому населенному пункту Самарской области. До 1 июля в региональном исполкоме партии мы ждем от местных отделений, кандидатов в депутаты Государственной Думы, Самарской губернской думы, от общественных организаций идей с мест», - отметил Виктор Кузнецов.

Заместитель секретаря реготделения партии рекомендовал при подготовке предложений опираться на опыт реализации национальных проектов в области.

«К примеру, механизмом реализации Стратегии лидерства на территории Самарской области стали национальные проекты, которые уже получили бюджетное финансирование. То есть из категории «мечты» объекты перешли в категорию наших планов. По национальным проектам у нас запланировано к реализации 1192 объекта. Но люди часто не знают об этом. А потому важно напомнить об этих нацпроектах, актуализировать их, посоветоваться с жителями - каким образом их лучше реализовать на конкретной территории», - подчеркнул Виктор Кузнецов.

Поступившие предложения в виде обобщенного проекта Народной программы рассмотрят на следующем этапе партийной конференции самарского регионального отделения «Единой России». Затем они будут направлены для внесения в федеральный документ.

Итоговая Народная программа «Единой России» будет принята на съезде партии в августе.

Напомним, в Самарской области по поручению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова началось формирование Народной программы, с которой региональное отделение партии выступит на осенних выборах в Государственную Думу РФ и Самарскую губернскую думу.

Главный принцип, на который опираются единороссы при подготовке программного документа, - это человекоцентричность, ориентация на запросы жителей Самарской области. Они объединены в три ключевых постулата – «Защита, Забота, Развитие». Как напомнил Дмитрий Азаров, это лейтмотив работы по развитию каждой отрасли экономики, всех аспектов социальной сферы в регионе.  

Народная программа станет частью обновленной Стратегии лидерства региона.  

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

Теги: «Единая Россия» Народная программа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Единороссы подвели итоги предварительного голосования, обсудили уровень готовности Народной программы и избрали делегатов на всероссийский Съезд партии.
09 июня 2021, 17:36
«Единая Россия» в Самарской области начала подготовку к избирательной кампании 
Единороссы подвели итоги предварительного голосования, обсудили уровень готовности Народной программы и избрали делегатов на всероссийский Съезд партии. Политика
156
Единая Россия поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации
07 июня 2021, 09:59
«Единая Россия» поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации
Отдельное внимание уделят многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам Благоустройство
303
Документ станет частью обновленной Стратегии лидерства региона. В его основу лягут предложения жителей и экспертов по трем основным блокам: забота, защита и развитие.
31 мая 2021, 16:57
Главный принцип – человекоцентричность: «Единая Россия» в Самарской области начала работу над Народной программой
Документ станет частью обновленной Стратегии лидерства региона. В его основу лягут предложения жителей и экспертов по трем основным блокам: забота, защита и... Политика
817
В центре внимания
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
50
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
223
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
420
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 июня 2021  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
507
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
445
Весь список