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Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, на котором обсудили подготовку к пожароопасному сезону  

12 апреля 2021 16:28
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А также возможность участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в городах и районах региона  личного состава 2-й общевойсковой Армии.

В понедельник, 12 апреля,  председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов. В рамках повестки обсудили вопросы реализации на территории  области национальных проектов, подготовку к пожароопасному периоду, а также возможность участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в городах и районах региона  личного состава 2-й общевойсковой Армии.

Перед началом совещания Виктор Кудряшов поздравил коллег с 60-летием со дня первого полета человека в космос.

«Этот праздник — особенный для нашего региона. Самарская область имела самое непосредственное отношение к этому событию мирового масштаба. Во многом это и обусловило сегодняшние позиции нашего региона как лидера отечественного ракетостроения», — отметил первый вице-губернатор.

Руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко доложил, что паводковая ситуация в области  развивается в соответствии с  прогнозом и находится под контролем. За период с 5 по 12 апреля в результате подъёма уровня воды на реках Кондурча, Большой Иргиз и Малый Кинель произошло подтопление 4 низководных автомобильных мостов — двух на территории Красноярского района и по одному в Кинель-Черкасском и Пестравском районах. К 12 апреля мосты в Красноярском мосту освободили от воды.

«Текущий уровень воды реки Волга у Самары составляет 28,26 метра», — доложил Олег Бойко.

На совещании обсудили меры по подготовке к  пожароопасному  периоду на территории губернии. По данным Приволжского УГМС, на этой неделе в регионе ожидается теплая погода — днём до +20. Уже с 15 апреля в регионе будет действовать особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель областного Правительства Виктор Кудряшов. В это время будет ограничено пребывание граждан в лесах, запрещен въезд в лес на автомобиле.

 Под запретом выжигание сухой травы и хвороста на территории населенных пунктов, садовых и дачных участков, а также вблизи  насаждений. За этим проследят патрули из сотрудников добровольных пожарных формирований и представителей местных органов самоуправления. Нарушителей ждут крупные штрафы.

О ходе подготовки к началу пожароопасного периода на территории губернии доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. Он рассказал, что в губернии создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в котором числятся 194 профессиональные подразделения на 7517 человек и 829 единиц техники. Кроме того, в состав территориального гарнизона входят 158 добровольных пожарных команд — 841 человек и 173 единиц техники.

С 13 по 15 апреля региональное МЧС проведет командно-штабные противопожарные учения, в которых будут задействованы различные службы и ведомства. Юрий Иванов добавил, что за прошедший период нарушений при пребывании граждан в лесах региона не выявлено, лесных пожаров не зарегистрировано.

По данным министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова, ведомство разработало план тушения пожаров в 16 лесничествах губернии. К работе подготовлено 17 лесопожарных станций на 339 человек. На вооружении у специалистов система «Лесоохранитель», которая будет следить за состоянием лесов с помощью камер видеонаблюдения и своевременно определять места возгораний.

Виктор Кудряшов поручил министерству проконтролировать работу муниципалитетов по уборке мусора на прилегающих к лесам территориях.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что с сельхозпроизводителями области провели ряд совещаний, где им подробно рассказали об особенностях и запретах пожароопасного режима в 2021 году.

«Нам важно проводить с сельхозпроизводителями очень четкую разъяснительную работу, объяснять им, что пал сухой травы необходимо сделать контролируемым, — отметил председатель Правительства, — Опашка, наличие пожарной техники, учет погодных условий, своевременное уведомление администрации о проводимых работах, — все это сведет риски к минимуму. Прошу еще раз довести до сведения руководителей сельхозпредприятий эти регламенты».

Виктор Кудряшов также обратил внимание на работу административных комиссий и потребовал активнее привлекать нарушителей к ответственности. «Прошу провести мониторинг формирования в муниципалитетах практики учета расходов, связанных с возникновением пожаров, и предъявления затем этих расходов виновникам пожаров», — добавил первый вице-губернатор.

Кроме того, участники совещания обсудили подготовку к празднованию 9 Мая. На заседании оргкомитета «Победа», которое провел накануне Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, прозвучала инициатива о проведении мероприятий с участием войсковых подразделений 2-й гвардейской общевойсковой Армии, в ряде муниципальных образований региона, наряду с  областным  центром.  По информации Юрия Иванова в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, планирует принять участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, будут задействованы вооружение и техника. В итоге праздничные торжества с участием войсковых подразделений пройдут в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулёвске, Безенчукском и Волжском районах.

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