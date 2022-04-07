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Виктор Кудряшов провел заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона

7 апреля 2022 14:06
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Члены Штаба рассмотрели актуальную паводковую и гидрологическую ситуацию в регионе.

Вчера, 6 апреля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, ГУ МЧС России по Самарской области, главы муниципальных образований.

Члены Штаба рассмотрели актуальную паводковую и гидрологическую ситуацию в регионе. Начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов рассказал, что за последние сутки понизились уровни воды в реках Сызранка, Чагра, Большой Иргиз (на 4-19 см). На остальных реках, напротив, вода прибыла в диапазоне от 1 до 258 см в зависимости от их расположения. На большинстве рек еще наблюдаются ледовые явления. На 5 апреля высота снежного покрова в среднем по области составила 12 см. Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища, на 5 апреля свободный объем составлял 15,6 куб. м. Уровень у воды у Тольятти 50,18 м, у Самары – 28,56 м.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями на 6 апреля остаются подтопленными 30 приусадебных участков на территории Ставропольского района. Подтоплено 3 низководных моста.

Отделом мониторинга Главного управления проведены расчеты, согласно которым пик паводка на малых реках достигнет своего уровня 8-11 апреля, завершится паводок на малых реках ориентировочно 15-17 апреля. Увеличение сбросов с гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада прогнозируется с 20 апреля, пик сбросов придется на майские праздники. Олег Бойко обратил на это внимание руководителей субъектов электроэнергетики.

Представители сетевых организаций энергоснабжения доложили о предпринятых мерах, направленных на повышение безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2022 года.  Так, во всех организациях утверждены перечни и графики проведения осмотров электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период. Разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей в случае предупредительных отключений объектов из-за высокого уровня воды при подтоплении, на период паводка организованы аварийно-восстановительные бригады. Дренажные устройства, водоотводные канавы проверены и подготовлены к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод. Также обеспечен отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций.

Организации укомплектованы авто и спецтехникой, обеспечено наличие и исправное техническое состояние стационарных и передвижных насосов, бульдозеров, другой спецтехники, машин и механизмов. Инертные материалы (песок, песко-гравийная смесь) заготовлены в объемах, необходимых для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.

Что касается пожароопасного периода, сетевыми организациями проведен комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в условиях повышенной пожарной опасности. В целях выявления и последующего устранения нарушений требований норм и правил пожарной безопасности планируется проведение целевых проверок противопожарного состояния оборудования, зданий, сооружений представителями пожарно-технических комиссий предприятий. Определены особые условия при выполнении огневых работ на пожароопасном оборудовании с наступлением сухой и жаркой погоды. Ведутся проверки средств обнаружения и тушения пожаров (систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, наружного и внутреннего водоснабжения). С персоналом проведены внеплановые инструктажи по пожарной безопасности.

«Прошлый год был особенно сложный в плане распространения пожаров, особенно лесных. Хочу сказать, что в этот период взаимодействие с электросетевыми компаниями было достаточно четким. Вовремя проводились подключения, очень быстро восстанавливалось электроснабжение. Нельзя утверждать, что в этом году ситуация будет легче, поэтому готовимся к пожароопасному сезону по максимуму», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам заседания были даны протокольные поручения. В частности, субъектам электроэнергетики поручено подготовить к прохождению пожароопасного периода сети, расположенные в лесной зоне.

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