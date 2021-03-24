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"Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка", отметило руководство компании.
Виктор Кудряшов  встретился с руководством российского представительства компании «Данон»
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Виктор Кудряшов  встретился с руководством российского представительства компании «Данон»

24 марта 2021 18:46
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"Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка", отметило руководство компании.

В среду, 24 марта 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  провел рабочую встречу с руководством российского представительства компании «Данон». В ней приняли участие  региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Данон Марина Балабанова, региональный директор по корпоративным отношениям АО «Данон Россия» Мария Жаркова, директор филиала «Молочный комбинат «Самаралакто» Евгений Романов, заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов и министр сельского хозяйства региона Николай Абашин. 

«Мы гордимся многолетним сотрудничеством с компанией с АО «Данон Россия». Компания была и остается лидером по производству молочной продукции благодаря инвестициям в обновление производства, внедрению новых продуктов, благодаря своей политике в сфере пропаганды здорового питания. Предприятие активно инвестирует в производство. За период до 2019 года объем инвестиций Данон превысил 3,5 миллиарда рублей. Для нас крайне важно, чтобы предприятие стабильно работало и развивалось, и мы готовы создавать для этого все необходимые условия», - отметил, открывая встречу, первый вице-губернатор. 

 Новым этапом в развитии Данон в Самарской области стала реализация крупнейшего в России  проекта Самара Inno HUB, который предполагает инвестиции до 4 миллиардов рублей. Проект включает в себя  монтаж четырех новых фасовочных линий (Flex, BiComp и две линии Pouch) и строительство нового склада с возможностью увеличения грузооборота до 800 тонн продукции в сутки.

Строительство инновационного хаба уже перешло в завершающую фазу. Возведен склад на 1800 палето-мест, смонтировано технологическое оборудование и четыре фасовочные линии. Две из них уже начали работать. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и за рубеж. 

Правительство региона оказало компании поддержку: предприятие получило льготы по налогам на прибыль и имущество. В итоге экономия АО «Данон Россия» составит 100 млн рублей. 

«Определяющим фактором в выборе Самарской области для реализации этого проекта стал, конечно, инвестиционный климат. Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка. Важным критерием было и географическое положение региона, которое позволяет нам поставлять продукцию самарского завода по всей территории Российской Федерации, а также в другие страны», - отметила Марина Балабанова.

На встрече состоялась торжественная передача инвестиционного меморандума заключенного между правительством региона и компанией. Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, он был подписан ранее дистанционно.

Участники встречи обсудили дополнительные меры государственной поддержки и  новые направления сотрудничества.  

«Мы  рады, что АО «Данон Россия» выбрала наш регион одним из базовых для своего развития. Итогом реализации проекта по созданию инновационного хаба станет значительное увеличение мощностей по выпуску продукции и, что крайне важно для региона, рост объема налоговых поступлений. В соответствии с прогнозом, за период до 2026 года - это в ближайшие пять лет - дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 1,5 млрд  рублей», -  подвел итоги встречи Виктор Кудряшов.  

 

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