Виктор Кудряшов в ДНР навестил земляков, выполняющих свой воинский долг

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Врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов продолжает работу в Донецкой народной республике. Врио главы регионального кабмина навестил земляков, выполняющих свой воинский долг, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Виктор Кудряшов поприветствовал бойцов от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио председателя правительства передал воинам посылки с Родины от родных и близких.



Во время встречи обсудили текущие потребности, вопросы, касающиеся поддержки семей. Военнослужащие неоднократно отмечали, что ни один другой регион не оказывает им такую поддержку, как Самарская область. С первых дней спецоперации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает военнослужащих.



Глава региона регулярно посещает бойцов в местах дислокации, постоянно оказывает воинам всестороннюю помощь, уделяет особое внимание поддержке семей защитников Отечества.



Врио первого вице-губернатора отметил, что военнослужащих из нашего региона отличают высокий боевой дух, четкая дисциплина. Как отметили бойцы, для них очень важна связь с малой Родиной, они чувствуют заинтересованность и заботу руководства Самарской области, что очень поддерживает ребят.

Источник: СОВА.

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