Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание регионального Правительства

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В среду, 15 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл в режиме видеоконференцсвязи внеочередное заседание регионального Правительства. Члены областного кабинета министров одобрили шесть законопроектов, которые будут направлены на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

В первую очередь областной кабмин обсудил изменения в Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». Законопроект был разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным в части оформления ежемесячных денежных выплат на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет.

Новая норма предполагает уточнение критерия нуждаемости: ранее этот критерий был установлен на региональном уровне, и выплата назначалась семьям, где доход на каждого не превышал среднедушевого дохода в Самарской области в 2021 году (29 790 рублей). Но в государственную программу были внесены изменения, и сейчас критерием назначения этой меры поддержки станет двукратная величина прожиточного минимума. В 2022 году в Самарской области эта сумма составит 25 222 рубля. Напомню, что данная выплата финансируется из областного и федерального бюджетов.

Виктор Кудряшов обратился с вопросом к министру социально-демографической и семейной политики Регине Воробьевой: «Правильно ли я понимаю, что для тех семей, которые уже получают выплаты на третьего и последующего ребенка, размер выплат не изменится?».

«Да, это так», - подтвердила министр.

Кроме того, новая редакция закона защитит права жителей региона, которые уже обратились за выплатой, исходя из ранее установленных критериев. Все, кто подал заявление до конца текущего года, также получит денежную выплату в полном объеме. На эти цели в областном бюджете предусмотрены дополнительные средства. Напомним, сейчас такие выплаты получают 14 036 человек.

Получить выплату на основании вновь утвержденного критерия смогут граждане, которые обратятся в органы социальной защиты после 1 января 2022 года.

На заседании областного Правительства обсудили и одобрили еще один законопроект, касающийся защиты прав детей - изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению отдыха и оздоровления детей». Эта норма позволит уточнить методику расчета субвенций муниципалитетам на питание детей в оздоровительных лагерях.

Недавно было принято новое постановление Главного санитарного врача России, касающееся изменения расчета нормативов питания в лагерях отдыха школьников и направленное на совершенствование режима питания детей.

Новая норма позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, уточнить методику расчета субвенций, необходимых муниципалитетам для организации питания школьников во время каникул, а значит, своевременно рассчитывать и доводить до городов и районов необходимый объем средств.

Важное решение областного кабмина направлено на защиту прав граждан – участников долевого строительства. Новая редакция закона «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства» уточняет и смягчает критерии признания гражданина пострадавшим, а значит, позволит помочь большему числу жителей региона защитить свои права и интересы.

Виктор Кудряшов отметил, что в текущем году регион перевыполняет план по удовлетворению прав дольщиков.

«В 2021 году из единого реестра объектов проблемного долевого строительства в Самарской области будет исключено 12 многоквартирных домов, при плане в восемь объектов. А до конца года наблюдательный совет фонда по защите прав участников долевого строительства планирует рассмотреть вопрос об исключении еще восьми, - сообщил председатель областного Правительства. – Сегодня мы рассматриваем очень важный законопроект, который был разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, и что здесь важно, что мы существенно расширяем список граждан, которые имеют право на законную защиту своих интересов».

После одобрения законопроекта Самарской Губернской Думой в список пострадавших дольщиков, будут, в частности, включены граждане, которые не оплатили свое участие в договорах долевого строительства, а получили квартиры по договорам уступки, оплаты за товары или услуги, которые были оказаны застройщику.

Следующий вопрос повестки – изменения в закон о наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации работы с безнадзорными животными.

Законопроект, одобренный областным кабмином, позволит привести региональные нормы в соответствие с федеральными. Новая норма предусматривает распределение объемов субвенций, предоставляемых из бюджета Самарской области муниципалитетам на работу с безнадзорными животными, на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, поскольку бюджет Самарской области принимается на три года.

«Необходимо проконтролировать, чтобы все контракты в муниципалитетах на отлов и содержание животных без владельцев на следующий год были заключены не позднее января-февраля», - поручил глава регионального кабмина департаменту ветеринарии Самарской области.

В завершение участники заседания рассмотрели вопрос о выделении бюджетного кредита в размере 11 100 тысяч рублей муниципальному району Ставропольский. Средства планируется направить на создание нового центра гуманитарного и технического образования «Точка роста». В настоящее время в Самарской области в рамках национального проекта «Образование» открыты и действуют более 150 таких центров.