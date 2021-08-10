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Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры России

10 августа 2021 17:17
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Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года: такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором стоит подпись Петра Великого.

Во вторник, 10 августа, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия российской прокуратуры.

Указ о праздновании юбилея надзорного ведомства в марте этого года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года: такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором стоит подпись Петра Великого. В 1917 году институт прокуратуры был ненадолго упразднен, а в 1922 году вновь восстановлен. После распада СССР, в январе 1992 года, был принят новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». В настоящее время надзорное ведомство является самостоятельным государственным органом, осуществляющим надзор за соблюдением законов на всей территории Российской Федерации.

В связи с 300-летием прокуратуры России глава государства поручил федеральному Правительству и органам исполнительной власти регионов разработать планы основных мероприятий. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в нашем регионе такой план уже сформирован. К юбилею в области планируют открыть памятную доску на фасаде одной из школ города Самары в честь прокурора Куйбышевской области Николая Александровича Баженова, первого заместителя Генерального прокурора СССР, государственного советника юстиции 1-го класса, заслуженного юриста РСФСР, а также организовать тематическую экспозицию в музее Алабина и фотовыставку на площади Славы, посвященную истории ведомства.

Помимо этого, обширный план мероприятий предполагает проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, организацию спортивных соревнований, акцию по высадке деревьев.

«Празднование этой знаковой даты должно пройти в регионе на высоком уровне. У нас очень тесное, буквально рука об руку, взаимодействие с прокуратурой Самарской области. Органы прокуратуры многое нам подсказывают, их активная позиция помогает органам исполнительной власти избегать ошибок в решениях и действиях», – подчеркнул председатель областного Правительства.

 

Теги: 300-летие прокуратуры заседание подготовка

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