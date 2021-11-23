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Виктор Кудряшов провел заседание облкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

23 ноября 2021 16:29
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В Правительстве Самарской области проанализировали итоги весенне-летнего пожароопасного периода.

Сегодня, 23 ноября 2021 года, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Участие в заседании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители Ростехнадзора, Роспотребнадзора,  структурных подразделений областного Правительства, главы городских округов и муниципальных районов – в режиме видеосвязи.

На комиссии рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период. Представитель областного МЧС доложил о 91 происшествии, в результате которых погибло 79 человек, 8 из которых – на официальных пляжах. Спасено 23 человека. Инспекторским составом Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления проведено 814 патрулирований, из них со спасательными формированиями 109, сотрудниками правоохранительных органов – 97. В результате патрулирования выявлено 844 административных правонарушения, проведено 5224 профилактических беседы с населением. 

Абсолютное большинство погибших утонули, купаясь на неофициальных пляжах. Председатель областного Правительства поручил руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову представить обобщенную информацию о проведенных административными комиссиями рейдах в запрещенных для купания местах. «Большинство несчастных случаев произошло в г.о. Самара. На следующий год в этом муниципалитете в обязательном порядке нужно увеличить количество официальных пляжей. Надо людям создавать условия, размещать спасательные подразделения, оборудовать пляжи. Такая же задача стоит и перед всеми остальными муниципальными образованиями. 36 пляжей в прошлый сезон было допущено к работе, эту цифру ни в коем случае нельзя снижать, только увеличивать», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Участники совещания проанализировали итоги весенне-летнего пожароопасного периода, который в этом году из-за аномально жаркой погоды был непростым. Как доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владислав Садовский, в период пожароопасного сезона с 7 апреля по 31 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8339 пожаров (в 2020 году – 8239). Количество погибших снизилось почти на 5%, количество травмированных также уменьшилось. Основной причиной пожаров в период пожароопасного сезона стало неосторожное обращение с огнем (6752 пожара). Наибольшее количество пожаров произошло на территории сельской местности. На территории городских округов количество пожаров уменьшилось почти на 8%. Ухудшение обстановки с пожарами, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, наблюдается в муниципальных районах Сергиевский (+30,7%), Кинель-Черкасский  (+ 27,8%), Борский (+ 27,2%).

За время пожароопасного сезона произошло 3623 природных пожара (увеличение на 21,2%), из них 3447 пожаров было связано с возгоранием сухой травянистой растительности на открытой территории. Зарегистрировано 176 лесных пожаров (увеличение в 2,5 раза). 

По результатам проверок по природным пожарам, связанным с возгоранием сухой травянистой растительности на открытой территории, возбуждено 1675 административных дел. За нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров составлено 595 протокола об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности 244 гражданина, должностных лиц - 229, органов местного самоуправления - 21, юридических лиц - 101. 

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов рассказал о содействии областного Правительства в развитии материально-технической базы добровольных пожарных дружин: «Предусмотрена передача 10 пожарных автомобилей в течение этого - начале следующего года добровольным пожарным командам, наиболее активно проявившим себя в 2021 году. Проведены необходимые торговые процедуры, ведется работа с поставщиками техники. Три машины уже получили». На следующий год департаментом планируется расширить закупку пожарной техники, закупив, кроме пожарных машин, оборудованные прицепы. 

«Мы однозначно ежегодно будем заниматься финансированием развития материально-технической базы добровольно-пожарных команд со стороны регионального бюджета. Но приоритет в распределении техники, других материальных средств будет отдаваться тем муниципалитетам, которые сами вкладывают в развитие ДПК свои средства. Нам очень важно, чтобы техника обслуживалась должным образом, хранилась в теплых боксах, чтобы был грамотный коллектив, умеющий ей управлять», - отметил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   правительство СО

 

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