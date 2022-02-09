Виктор Кудряшов провел совещание, посвященное итогам работы служб ГО и ЧС в Самарской области 

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В среду, 9 февраля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с участием глав министерств и ведомств, всех муниципальных образований, руководством надзорных органов и территориальных подразделений МЧС, посвященное итогам работы служб ГО и ЧС в Самарской области в минувшем году и постановке новых задач.

До начала обсуждения основной повестки глава регионального кабмина обратил внимание участников совещания на то, что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе вновь ожидается ухудшение погодных условий - метель и сильный снегопад. Виктор Кудряшов поручил главам муниципалитетов провести предварительную подготовку, проверить готовность техники, управляющих компаний для работы в сложных погодных условиях.

Первый вице-губернатор указал на недоработки глав муниципалитетов в ликвидации последствий прошедшего снегопада: «Коллеги, у нас еще после предыдущих снегопадов вопросы решены не во всех муниципальных образованиях. Остаются жалобы на нечищеные дворы, кровли, суженные проезды. Возьмите ситуацию на личный контроль, решайте вопросы сейчас. Погода готовит нам новые сюрпризы, нам вновь придется работать в усиленном режиме, а мы еще не решили все прошлые задачи. Организовывайте работу», - обратился к главам Виктор Кудряшов.

Участники совещания обсудили результаты работы служб ГО и ЧС в минувшем году.

«В Самарской области, с ее большим промышленным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой сосредоточено много опасных объектов. Задача обеспечения безопасности граждан всегда было и остается приоритетным направлением работы Правительства», - отметил первый вице-губернатор.

Главный итог деятельности ГО И ЧС - спасенные жизни людей. Благодаря совместным действиям медиков, спасателей, пожарных, других специалистов в прошлом году в регионе было спасено более трех тысяч человек, оказавшихся в условиях ЧС и пострадавших в различных происшествиях. Председатель облправительства особенно отметил героические действия пожарных во время больших природных пожаров летом минувшего года.

В регионе ведется работа по совершенствованию системы ГО и ЧС, укреплению ее технической базы. Так, в 2021 году построено и введено в эксплуатацию пожарное депо на четыре машино-места в жилом комплексе Южный город муниципального района Волжский. За счет средств областного бюджета для дооснащения противопожарной службы Самарской области было приобретено восемь единиц основной пожарной техники.

Проводится работа по развитию добровольных пожарных команд. Объем субсидий общественным объединениям пожарной охраны в Самарской области в 2021-м по сравнению с предыдущим годом вырос в два раза. На контроле и оснащение поисково-спасательной службы. В рамках госпрограммы в минувшем году приобретено пять единиц спасательной техники.

Об итогах работы по ликвидации последствий ЧС и обеспечению безопасности граждан в 2021 году доложил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В прошлом году было ликвидировано 10 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К работе во время крупных лесных пожаров в Борском районе и в Тольятти привлекалась авиация Главного управления МЧС. Самолеты и вертолеты совершили в общей сложности около 500 вылетов. На постоянном контроле региональной подсистемы МЧС – ситуация с паводком, обеспечение пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, обеспечение исправной работы системы оповещения на случай чрезвычайных ситуаций и множество других вопросов.

Виктор Кудряшов озвучил задачи территориальной подсистеме Самарской области РСЧС, системе гражданской обороны региона на 2022 год. Это обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, обеспечение соблюдения введенных ограничительных и профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проведение совместных учений и тренировок, в том числе внеплановых, в рамках РСЧС с практической отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС.