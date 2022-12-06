Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание регионального Правительства

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В понедельник, 5 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов, вопросы исполнения бюджета, реализацию проекта «Пушкинская карта» и процессы цифровой трансформации в различных отраслях экономики и социальной сфере.

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов доложил, что по состоянию на 2 декабря текущего года при годовом плановом значении 333,11 млрд рублей, сумма расходов составила 270,84 млрд рублей, или 81,3% от общего годового плана. Это выше показателей прошлого года. Также на совещании обсудили ситуацию с исполнением плана по расходам всех главных распорядителей бюджетных средств региона.

Конец года – время для подведения итогов и исполнения планов. Министры регионального Правительства доложили о завершении строительства объектов по профильным направлениям о освоении бюджетных средств.

«В этом году нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки – на реализацию национальных проектов, целевых программ. Эта сумма уже превышает 90 миллиардов рублей, и, конечно, нам очень важно за счет этих средств добиться максимальных результатов. В первую очередь, это, конечно, целевые показатели в различных сферах – в строительстве, здравоохранении, образовании. Сегодня у нас неплохие показатели в освоении средств – это 94%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом году. Это значит, что по итогам года основные мероприятия мы исполним, объекты сдадим и завершим», – заключил Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили первые итоги реализации проекта «Пушкинская карта». С ней каждый гражданин в возрасте от 14 по 22 лет имеет возможность бесплатно получить билеты и посетить культурные события – концерты, выставки, спектакли, кинопоказы. В 2022 году номинал карты составил 5000 рублей. В Самарской области проживает 263,4 тысяч молодых людей такого возраста, выдано 177,9 тысяч карт, что составляет около 70% от общего числа молодежи.

По показателям реализации проекта Самарская область находится в топ-20 регионов России. Растет число государственных и муниципальных учреждений культуры, принимающих участие в проекте – от 14 в 2021 году до 107 в настоящее время. Кроме того, к участию в проекте подключается все больше частных организаций. Вместе с тем, председатель Правительства региона отметил, что усилия по реализации проекта необходимо наращивать. Такая задача стоит перед муниципалитетами и учреждениями культуры.

«Пушкинская карта – великолепная инициатива Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Безусловно, сложно переоценить просветительское значение этого проекта, направленного на сохранение культурных ценностей, развитие интереса молодежи к музыке, живописи, кино, театру. Но хотелось бы отметить, что «Пушкинская карта» – это значительная поддержка самих учреждений культуры, возможность привлечь в регион значительные средства, которые пойдут в те государственные, муниципальные и частные организации, которые смогут в непростой конкурентной борьбе предложить продукт для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Если мы охватим Пушкинской картой всех жителей нашего региона этого возраста, а это 263 тысяч человек, то наши учреждения культуры смогут получить 1,3 миллиарда рублей дополнительных средств. Это очень мощный источник для развития, для новых постановок, организации новых выставок, и, что также очень важно, прибавка к зарплате сотрудников. Конечно, здесь важна работа самих руководителей и специалистов учреждений культуры и, безусловно, работа министерства культуры, департаментов культуры муниципальных образований, которые расскажут об этой программе школьникам, заинтересуют их. За эти средства стоит побороться, в том числе и с другими регионами. И, как настраивает нас губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, мы должны быть в лидерах. Уверен, что мы сможем этого добиться», – отметил Виктор Кудряшов.

Зампред областного Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков выступил с докладом о реализации стратегии цифровой трансформации. Процесс затрагивает практически все сферы жизни: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистику, социальную сферу, государственное управление, промышленность, сельское хозяйство, экологию, строительство и другие. Самарская область в настоящее время занимает высокое третье место в общем рейтинге российских регионов по направлению «Цифровая трансформация образования и науки» и перевыполняет план по исполнению показателей цифровой трансформации в целом. «При целевом значении 62,4% на конец 2022 года этот показатель составил 69,6%», – сообщил Константин Пресняков.

«Это важнейшее направление нашей работы, прошу и впредь уделять ему максимальное внимание. По этим показателям оценивают эффективность работы региональных органов власти в федеральном центре, от них напрямую зависит успех реализации национальных проектов и повышение качества жизни людей», – поставил задачу коллегам председатель областного Правительства.