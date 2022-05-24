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Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание

24 мая 2022 14:12
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По национальным проектам стоит задача стопроцентного исполнения.

В понедельник, 23 мая, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие руководители и представители министерств и ведомств региона.

В начале совещания традиционно обсудили обстановку на территории губернии. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедший месяц произошло четыре низовых лесных пожара на площади 17 гектаров. 171 пожар на 7 гектарах был вызван неконтролируемым палом сухой травы и ликвидирован в первые сутки. Наибольшее количество пожаров произошло в муниципальных районах Ставропольский (17), Волжский и Красноярский (по 16), городском округе Тольятти (10).

«Лето наступит буквально на следующей неделе и, судя по прогнозам, будет жарким и даже очень жарким. В связи с этим, возникает опасность лесных пожаров. Прошу министерство природных ресурсов запросить у национальных парков сведения о технической оснащенности противопожарной техникой. У вас должны быть эти данные, но нужно их сверить. Какую технику нацпаркам удалось приобрести в текущем году, какого года выпуска имеющаяся техника, какой уровень износа и так далее. В этих условиях, когда риск пожаров возрастает, нам крайне важно, чтобы со стороны национальных парков была серьезная поддержка», - дал поручение профильному министерству председатель облправительства.

На каждом оперативном совещании в Правительстве Самарской области анализируется статус реализации региональных составляющих национальных и   федеральных проектов. Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, составила 29,7 млрд. рублей или 45% от плана. 

«Коллеги, хочу обратить внимание, что по некоторым нацпроектам, кроме показателей первого уровня, есть дополнительные показатели, которые регион взял на себя и которые финансируются за счет областного бюджета. В начале года мы эти средства резервировали, но сейчас готовы их раскрывать и до вас доводить. Министерства, у которых есть такие позиции, пожалуйста, готовьте обоснование. По национальным проектам должно быть 100%-ное исполнение, и ресурсами на эти цели обеспечим вас в полном объеме», - обратился к руководителям министерств Виктор Кудряшов.

Участники оперативного совещания обсудили, как ведется подготовка к заключению контрактов на выполнение работ по строительству объектов, планируемых к вводу в 2023 году. 

Представитель областного минстроя рассказал, что в настоящее время по четырем вводным объектам заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Это пансионат на 200 мест в м.р. Пестравский (с. Высокое), поликлиника на 700 мест мкр. «Волгарь» в г.о. Самара, автодорога с локальными очистными сооружениями, территория 7-ой очереди застройки, 4 этап (Волжский район, с.п. Лопатино) и объект строительство станции метро Алабинская. Еще по девяти объектам заключение контрактов планируется в третьем квартале текущего года.

По информации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию шесть переходящих объектов водоснабжения в городских округах Отрадный и Нефтегорск, муниципальных районах Безенчукский, Большечерниговский, Красноярский и Камышлинский. Уже заключены контракты на их строительство (реконструкцию). Ведутся строительно-монтажные работы. 

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в следующем году планируется ввести в эксплуатацию четыре очистных сооружения, один из них новый - в м.р. Приволжский и три переходящих с 2022 года объекта (м.р. Елховский, г.о. Самара и Жигулевск). Контракты на строительство (реконструкцию) канализационных очистных сооружений в м.р. Елховский, г.о. Самара и Жигулевск заключены. Ведутся строительно-монтажные работы. По объекту «Строительство очистных сооружений с. Приволжье» получено положительное заключение государственной экспертизы проектов в строительстве.

Председатель областного Правительства при дальнейшем обсуждении темы капитального строительства поручил министерству строительства и государственной инспекции строительного надзора на текущей неделе сконцентрироваться на объектах, которые вводятся в этом году – детских садах на ул. Подшипниковая и ул. Ташкентская, школе на Пятой просеке в г.о. Самара: «Везде прошли заключительные проверки. Коллеги, смотрите, оформляйте результаты, если остались замечания, дорабатывайте совместно с муниципалитетом. И давайте оформлять ввод, чтобы эти объекты служили своей цели».

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, докладывая о выполнении плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития региона в условиях внешнего санкционного давления, сообщил, что на протяжении пяти недель фиксируется снижение цен на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, в среднем на 14%. На совещании прозвучало, что в текущем году объем выделяемых средств из областного бюджета на программу льготного лекарственного обеспечения вырос на 59%.

Виктор Кудряшов поручил министерству к следующему совещанию подготовить информацию о лекарственных препаратах, которые трудно или невозможно найти в продаже: «Давайте подробно разберем, какие есть перспективы – возобновление поставок, во взаимодействии с крупными аптечными сетями, или действия по активной замене на отечественный препарат». 

 

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