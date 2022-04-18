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Виктор Кудряшов: приоритетными вопросами являются переселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот

18 апреля 2022 14:59
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Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства и главами муниципальных образований.

В пятницу, 15 апреля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства и главами муниципальных образований. Участники обсудили вопросы исполнения госпрограмм по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и предоставления квартир детям-сиротам. 

Напомним, на необходимость решения этих вопросов ускоренными темпами не раз указывал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

 «Это самые сложные вопросы из всех, которые мы решаем на сегодняшний день в рамках нацпроектов и госпрограмм. Они требуют большого количества финансовых ресурсов, в том числе из областного бюджета, объем которых измеряется миллиардами рублей, больших ресурсов из местных бюджетов, и даже в сегодняшних непростых условиях мы должны их изыскивать, ставя эту задачу как приоритет. Это поручение Президента, Губернатора Самарской области.  Даже в этих непростых условиях мы не должны снижать объемы, и именно строительная отрасль будет локомотивом поддержки экономики Российской Федерации, даже в условиях санкционного давления», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов. 

Сложности в приобретении жилья для социальных нужд связаны, прежде всего, с растущими ценами. В условиях повышенного спроса застройщики предпочитали продавать квартиры на свободном рынке, а на долю муниципалитетов приходилось все меньше квадратных метров. При этом потребность в таком жилье существенно выросла. 

«Всего на начало года мы расселили 104 тысячи квадратных метров жилья. За предстоящие три года предстоит расселить 281 тысячу квадратных метров – 17 800 человек. Из областного бюджета в связи с удорожанием стоимости жилья дополнительно выделено 3 млрд рублей. И еще порядка 4 млрд мы готовимся запланировать в трехлетнем бюджете, чтобы компенсировать возросшую нормативную цену», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

«Коллеги, я очень хотел бы, чтобы вы со всей серьезностью и ответственностью отнеслись к этой задаче. Помимо денег, для ее решения необходимо очень тщательное планирование, настойчивая работа с застройщиками. Сложностей нам добавляет непростая ситуация в строительной отрасли. Уверен, она разрешится в ближайшее время. Но сегодня мы сталкиваемся с ростом цены на работы, стройматериалы, цен на жилье. И даже в этих условиях мы должны искать возможности, как выполнить эту задачу, - обозначил остроту вопроса первый вице-губернатор. - К настоящему моменту многие муниципалитеты провели торги на покупку жилья по госпрограммам, во многих случаях торги не состоялись. Это не повод опускать руки, наоборот, это должно заставлять вас искать варианты решения вопроса». 

Виктор Кудряшов рассказал главам муниципалитетов о новых решениях регионального Правительства и обозначил механизмы, позволяющие выполнить поставленные задачи. Это, прежде всего, новая нормативная стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого по госпрограммам. В ближайшие дни будет принято соответствующее постановление Правительства региона.

«Все цифры определены, по большинству муниципальных образований произошел значительный рост стоимости квадратного метра жилья. Для Самары, в частности, это рост составил 29%, для Тольятти – 30%. Соответственно увеличится и финансирование», - сообщил Виктор Кудряшов. 

Кроме того, готовится нормативный акт, позволяющий приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика. Это также значительно упростит процесс решения задачи и для муниципалитетов, и для застройщиков. 

Еще один вариант решения вопроса – заблаговременное заключение контрактов с застройщиками на приобретение жилья. Глава областного кабмина поставил задачу уже сейчас заключать контракты на 2023 и 2024 годы. 

«У нас здесь есть сильные аргументы в переговорах с застройщиками. Да, мы предлагаем цену несколько ниже рыночной. Но сейчас мы видим, что наметилась тенденция к снижению спроса на жилье. А жилье, приобретаемое для решения социальных задач, формирует стабильный спрос. Это около 10% всего строящегося жилья. Это постоянный приток ресурсов, который застройщика интересует, они могут стабильно продолжать строительство.  

Мы можем авансировать 100% стоимости приобретаемого жилья, если оно приобретается в рамках договора долевого участия. Это позволяет застройщикам привлекать кредитные ресурсы по специальной льготной ставке.  Наконец, если мы приобретаем жилье по договорам  купли-продажи будущей вещи, то можем оплачивать 70% аванса, которые не пойдут на эскроу-счета, и застройщики получат собственный капитал, – разъяснил председатель Правительства. – Кроме того, всегда есть возможность косвенных компенсаций: через финансирование строительства дорог и объектов инфраструктуры».

Не менее сложными и масштабными являются задачи, связанные с обеспечением жильем детей-сирот. Только в текущем году планируется приобрести для этой льготной категории 899 квартир, в то время как в минувшем году план составлял немногим более 600. Проблемы здесь такие же: рост цен, дефицит готового жилья. 

«Нормативная стоимость квартир для детей-сирот также будет увеличена», – сообщил Виктор Кудряшов. Кроме того, глава регионального кабмина призвал руководителей муниципалитетов активнее работать с застройщиками и предлагать им новые механизмы взаимодействия с муниципальными структурами при реализации социальных программ. 

 

 

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