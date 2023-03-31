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Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию

31 марта 2023 16:38
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В Самарской области построят новые дороги и социальные объекты.

В четверг, 30 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба (комиссии) по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Одной из центральных тем совещания стало формирование заявок регионов на строительство новых социальных, инфраструктурных объектов и объектов дорожного строительства.

Как отметил, открывая заседание, Марат Хуснуллин, Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед Правительством РФ задачу сохранить уровень ввода жилья и ремонта дорог, достигнутый в прошлом году.

Для этого принят закон об опережающем финансировании региональной инфраструктуры: на эти цели будет направлено 180 млрд рублей. Президент также поручил отработать механизм опережающего финансирования федеральной инфраструктуры.

Зампред Правительства страны сообщил, что в этом году дополнительно выделено 315 млрд рублей на финансирование программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Средства планируют направить регионам на приобретение новых автобусов, замену коммунальных сетей, строительство необходимых объектов.

Правительство Российской Федерации последовательно разрабатывает и внедряет комплекс механизмов, направленных на развитие территорий, строительство жилья, создание и модернизацию социальных и инфраструктурных объектов. Самарская область планомерно работает над привлечением федеральных средств на совершенствование инфраструктуры, активно участвуя в федеральных проектах и государственных программах.

Это является одним из приоритетных направлений работы Губернатора Дмитрия Азарова. Такую задачу Глава региона ставит перед Правительством Самарской области. Наш регион является одним из субъектов Российской Федерации, который привлек наиболее значительные суммы в рамках механизмов ИБК и ФНБ.

Один из примеров реализации проектов, финансируемых за счет инфраструктурных кредитов – строительство станции метро «Театральная», которое в разы повысит пассажиропоток действующей линии метро и сделает привлекательными для массовой жилой застройки территории самарской Безымянки.

Второй проект, на реализацию которого в Самарской области привлекли финансирование по линии ИБК – автомобильная трасса «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Финансирование из средств Фонда национального благосостояния позволило начать   реализацию четырех объектов инженерной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в дополнение к тем, которые область строит и реконструирует в рамках национальных проектов. Это котельные в Жигулевске и Куйбышевском районе Самары, Красноармейский групповой водовод, водопровод в селе Красноармейское.

Новые средства федерального бюджета, направленные на развитие регионов, позволят расширить этот список.

«Решение Президента Российской Федерации дает региону новые возможности по строительству и реконструкции дорог, новых школ, детских садов, объектов инфраструктуры, приобретению общественного транспорта. Эти возможности мы обязательно должны реализовать. Мы понимаем, какие объекты нам нужны дополнительно, заявки с предварительными расчетами у нас есть. Необходимо в кратчайшие сроки завершить оформление заявок и направить их в федеральный центр», – поручил министрам регионального Правительства Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты

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