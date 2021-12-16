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Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию 

16 декабря 2021 19:09
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Заседание провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

В четверг, 16 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Как отметил заместитель председателя Правительства РФ, в этом году объемы ввода жилья достигли исторического максимума - 86 миллионов квадратных метров. Исполнение плана во многих регионах идет с опережением графика. Марат Хуснуллин поблагодарил глав субъектов Федерации за достижения в жилищном строительстве. 

Самарская область – среди субъектов Федерации, перевыполняющих целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда». К настоящему времени план по объемам жилья 2021 года, введенного в эксплуатацию, уже выполнен на 102%. 

В регионе подготовлена основа для того, чтобы наращивать эту динамику и в будущем, 2022 году. В частности, контрактация на заключение контрактов на приобретение и строительство квартир на переселение из аварийного жилья к настоящему времени завершена на 82,2%. Планируется, что к концу декабря этот показатель достигнет необходимых 90%. 

Что касается ввода жилья в целом, за январь-ноябрь текущего года он обеспечен в объеме 1,675 млн. квадратных метров. При этом 692 тысяч приходится на многоквартирные дома, 983 тысяч – на индивидуальное жилищное строительство.

На заседании штаба по региональному развитию наметили планы на перспективу. Темпы жилищного строительства планируется наращивать год от года. 

Традиционно на заседании штаба обсудили новые проекты, совершенствование правил строительства, а также сложности и риски, которые могут оказать влияние на состояние отрасли. 

Наиболее острой проблемой в текущем году является удорожание строительства – как материалов, так и самих работ. 

В связи с этим Правительство Российской Федерации приняло решение компенсировать застройщикам, которые ведут работы по госконтрактам, дополнительные расходы в связи с удорожанием стройматериалов. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года.

Марат Хуснуллин сообщил о важных для строителей изменениях в законодательстве: теперь действие постановления распространяется не только на контракты, заключавшиеся на два года как раньше, но и на один год. 

Решение Правительства позволит стабилизировать ситуацию на строительном рынке и в перспективе привлечь новых участников к реализации масштабных проектов и выполнению государственных программ. 

Виктор Кудряшов поручил министерству экономического развития и инвестиций, министерству строительства, министерству энергетики и ЖКХ региона в кратчайшие сроки уточнить список таких региональных объектов и направить в федеральный центр. 

В ходе заседания федерального штаба стало известно о том, что Правительство РФ рассматривает возможность увеличить стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого для государственных нужд: переселения граждан из аварийного жилого фонда, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Новые значения рассчитаны с учетом повышения рыночной стоимости квартир. В Самарской области этот показатель также вырастет, а значит, муниципалитетам будет проще приобретать жилье у застройщиков и организовывать строительство новых объектов для государственных нужд.

 

Фото:   правительство СО

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