Виктор Кудряшов принял участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

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В понедельник, 28 ноября 2022 года, в Оренбурге открылся XVIII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли».

Гостями форума стали члены Правительств Российской Федерации и Казахстана, представители профильных министерств, палат и федеральных агентств, главы регионов РФ и акимы областей Казахстана. В ходе итогового пленарного заседания к участникам форума по видеосвязи обратились Президенты двух государств: Владимир Владимирович Путин и Касым-Жомарт Токаев.

«У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных», – отметил Президент Российской Федерации.

Владимир Путин сообщил, что Россия на фоне кризиса глобальной торговли переориентирует экономику на новые рынки. Так, страна работает над увеличением эффективности магистральных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

При этом, подчеркнул российский лидер, Москва останется крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. «Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики», – подчеркнул Президент РФ.

Владимир Путин также отметил значительный вклад городов-побратимов в развитие сотрудничества Москвы и Астаны. В рамках форума состоялось заседание Российско-Казахстанского делового совета и четырех панельные сессий: «Транспортно-логистический потенциал России и Казахстана – будущее трансграничного сотрудничества», «Управление кооперационными проектами в современных условиях», «Умные города: цифровизация городской инфраструктуры», «Развитие и поддержка молодежных бизнес-проектов».

По поручению губернатора региона Дмитрия Азарова делегацию Самарской области возглавил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Глава регионального кабмина представил на первой панельной сессии доклад «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Самарской области».

Как отметил первый вице-губернатор, Самарская область активно сотрудничает с регионами Республики Казахстан во многих сферах. Казахстан традиционно входит в первую десятку стран – основных торговых партнеров Самарской области. Географическая близость, традиционные торговые и производственные связи, удобные транспортные пути – все это объясняет тот факт, что более 50% товаров, ввозимых в Западно-Казахстанскую область из Российской Федерации, идут через Самарскую область. За два года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Казахстан вырос на 17,2%, в том числе в 2021 году на 27,7% по сравнению с 2020 годом.

Активно реализуется план совместных мероприятий с Акиматом Западно-Казахстанской области, по итогам которого создан Деловой клуб Самарской области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, который оказывает содействие субъектам бизнеса в торгово-экономической деятельности. Стали традицией ежегодные бизнес-миссии самарских компаний в дружескую республику.

Виктор Кудряшов уделил особое внимание тому значению, которое приобретает в сложившихся условиях реализация крупнейшего инфраструктурного проекта по созданию транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В рамках проекта в Самарской области ведется строительство автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Волга в направлении Центральной и Восточной Азии.

Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализующийся в Самарской области, и самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Новый маршрут призван сыграть важнейшую роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Самарской областью и регионами Казахстана.

«Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» приобретает наивысший приоритет для развития транспортной инфраструктуры Самарской области и Российской Федерации в целом и укрепления экономических связей между Россией и странами Центральной и Восточной Азии в рамках исполнения межгосударственных соглашений», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Неоднократно важность реализации проекта строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Путин, отмечая, что успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры, а реализация «самарского проекта» позволит модернизировать важный участок международного маршрута «Европа-Западный Китай».

Российская часть международного маршрута «Европа - Западный Китай» составляет 2400 км, в том числе почти 100 км трассы проходит по территории Самарской области. Реализация проекта будет способствовать увеличению скорости движения транспорта до 130 километров в час, увеличению внутреннего годового грузопотока до 70 миллионов тонн, приросту ВВП РФ до 2050 года в объеме 2,5 триллионов рублей, выстраиванию новых логистических цепочек с Казахстаном, Китаем и другими странами, увеличению пропускной способности трассы М-5 «Урал», сокращению времени доставки грузов из центральной России в Самару почти в два раза).

Строительства новой трассы Обход Тольятти и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» свяжет скоростную автомобильную дорогу М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и два направления грузопотоков в Казахстан: по трассе А-300 через пограничный переход – автомобильный пункт пропуска Маштаково и по федеральной трассе М-5 «Урал», подъезд к г. Оренбургу, Актобе.

«Строительство «самарского» сегмента международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» создаст новый ареал инвестиционной активности, повысит привлекательность инвестиционных площадок Самарской области. Новый маршрут пройдет в непосредственной близости от объектов эффективно работающей инвестиционной инфраструктуры: ОЭЗ «Тольятти», которая входит в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, территории опережающего развития «Тольятти», которая признана самой эффективной и быстрорастущей в стране, технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», входящем в ТОП-10 Национального рейтинга технопарков РФ», – выразил уверенность председатель областного Правительства.

«В Самарской области существуют все возможности для представителей бизнеса Республики Казахстан в части выстраивания производственных, технологических цепочек и кооперации с партнерами из Самарской области в целях реализации совместных проектов. Приглашаю вас посетить Самарскую область», – заключил Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО