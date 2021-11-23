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Виктор Кудряшов: «При строительстве социально важных объектов в приоритете - качество работ»

23 ноября 2021 14:46
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Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств, глав крупных муниципалитетов. 

Вчера, 22 ноября 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств, глав крупных муниципальных образований Самарской области. 

Об обстановке на территории Самарской области доложил начальник Главного   управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, который сообщил, что с 15 по 22 ноября чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Гидрометеорологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. В середине недели ожидается понижение температуры воздуха до -10, -15 °C в ночное время. К концу недели прогнозируются незначительные осадки. 

«Совсем скоро начнется календарная зима, фактически она уже наступила. Для нас это традиционно означает перестройку работы системы жилищно-коммунального хозяйства. За летний период здесь мы провели большую работу - рекордные объемы перекладки тепловых сетей по региону в целом,  большие объемы перекладок по другим видам сетей. Исходя из прогноза погоды, в ближайшие дни есть высокая вероятность образования гололедицы. Это значит – особые требования к содержанию дорог. На это необходимо обратить внимание и муниципалитетам, и минтрансу, в частности государственно-казенному предприятию области «АСАДО». Всем нужно отработать четко», - дал поручение первый вице-губернатор.

Традиционно на еженедельном оперативном совещании был рассмотрен вопрос о статусе реализации региональных составляющих национальных и  федеральных проектов в Самарской области. В докладе заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любови Ивановой прозвучало, что общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, по состоянию на 22 ноября составила 78,6% от плана. Председатель регионального Правительства отметил, что по освоению средств в этом году работа ведется лучшими темпами, чем в прошлом, однако ее необходимо усилить. 

«Коллеги, сейчас наступает очень важный этап, принимается федеральный бюджет. В целом объем межбюджетных трансфертов для региона предварительно составляет более 57 млрд. рублей. Это выше, чем в текущем году. Тем не менее, часть объема субсидий по ряду федеральных органов исполнительной власти пока не распределена между регионами. Очень важно, чтобы вы со своими министерствами провели очень тщательную работу, защитили интересы нашего региона и добились выделения средств», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

По поручению Губернатора Самарской области на оперативном совещании каждую неделю анализируется ход завершения строительства социально значимых объектов в 2021 году. Как доложил представитель областного министерства строительства, из 19 объектов, запланированных к вводу в этом году, уже введено пять, еще два планируется ввести до 30 ноября. Шесть объектов реализуются в соответствии с планом. Так, готовность детского сада на 240 мест в г.о. Жигулевск составляет 85% (динамика за неделю 4%), в среднем на объекте работает 90 человек. Дом культуры в м.р. Большечерниговский готов на 81% (динамика за неделю 6%). 

Отдельное внимание на совещании уделили объектам строительства, которые находятся в зоне риска. В настоящее время составлены и проработаны дорожные карты, как ликвидировать отставание. Председатель Правительства акцентировал внимание муниципалитетов как заказчиков строительства объектов на необходимости контролировать качество исполнения работ: «При приемке в первую очередь необходимо обращать внимание на качество, и только после этого проводить оплату. В случае если качество не будет обеспечено, работу принимать не будем».

 

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