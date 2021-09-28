Виктор Кудряшов поручил подготовить межведомственные предложения по обеспечению прироста населения в регионе

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Вчера, 27 сентября, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации региональных составляющих национального проекта «Демография».

Руководители и представители профильных министерств доложили о проделанной на сегодня работе. И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал, что в 2021 году начата реализация комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов лиц пожилого и старческого возраста. В рамках проекта «Старшее поколение» проводится вакцинация от пневмококковой инфекции лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. В настоящее время вакцинировано 207 человек. До 2024 года запланировано охватить вакцинацией против пневмококка не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. В рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» реализуются мероприятия по снижению смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя, а также от внешних причин. Смертность от внешних причин за 8 месяцев текущего года снизилась на 14% у женщин, у мужчин — на 4,2%. Что касается регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на начало сентября медицинскими организациями проведено 1334 процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС. С начала 2021 года после ЭКО родилось 432 ребенка. За 8 месяцев было проведено доабортное консультирование 2552 женщин (100%). После консультаций со специалистами 21,4% женщин отказались от прерывания беременности.

Председатель регионального Правительства уточнил, есть ли риски по освоению средств, и получил ответ, что такие риски отсутствуют. «Ковид, к сожалению, приносит новые сложности. Несмотря на это, по ряду направлений у нас с начала года фиксируется очень хорошая положительная динамика по снижению смертности. И ее необходимо сохранить. Мы вкладываем значительные ресурсы для решения существующих проблем. И очень важно, чтобы они дали нужный результат», — подчеркнул он.

При обсуждении строительства образовательных учреждений председатель областного Правительства поручил профильным министерствам в двухнедельный срок подготовить информацию о школах и детских садах, которые планируется построить в ближайшие несколько лет: «Мы должны заранее планировать размещение новых социальных объектов сферы образования, в том числе в районах перспективной застройки. Это не только Южный город, Кошелев-парк. Сегодня на территориях Безымянки, исторической части города 30 кварталов включается в программу комплексного развития территорий. Рассчитываем, что уже в начале следующего года объявим конкурсы, и там начнется активное жилищное строительство».

С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан – безработных, лиц старше 50 лет, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение запланировано для 2499 человек, уровень занятости после прохождения обучения должен составлять не менее 75%. На сегодняшний день на портал «Работа в России» подано более 5,6 тысяч заявок, фактически к обучению приступили 1423 человека. С начала сентября образовательными организациями активизирована работа по началу обучения ранее сформированных групп. Завершили обучение 328 человек, уровень занятости по итогам обучения составляет 84%.

«Мы с вами обсудили один из важнейших социальных проектов. Хочу подчеркнуть, что главная его цель – обеспечение естественного прироста населения. Прошу внимательно изучить позитивный опыт других субъектов и подготовить межведомственные предложения для качественного изменения ситуации. Эффективные инициативы будут поддержаны при формировании областного бюджета», — дал поручение первый вице-губернатор.