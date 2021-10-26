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Виктор Кудряшов: нужно переходить от закупки квартир для детей-сирот у застройщиков  к строительству по госконтрактам

26 октября 2021 16:30
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Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.

В понедельник, 25 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за период с 18 по 25 октября чрезвычайных ситуаций на территории губернии не произошло. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозам. Уровень воды в Волге возле Самары составляет 28,28 метра. 

В ближайшую неделю в регионе ожидается похолодание, столбики термометра опустятся до -1/+4 градусов в ночное время. Виктор Кудряшов обратил внимание на то, что в Самаре есть жалобы на качество отопления жилого фонда. Все котельные запущены, речь идет о работе управляющих компаний и своевременном устранении порывов, особенно в старом жилом фонде Самарского и Куйбышевского районов. Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что все обращения от жителей, которые поступают на горячую линию администрации, отрабатываются незамедлительно. Виктор Кудряшов поручил усилить информационную работу с населением, чтобы люди обращались с жалобами непосредственно на горячие линии муниципальных органов власти. В этом случае чиновники смогут контролировать, как быстро  устраняются неполадки. Также председатель правительства обратил внимание на сроки заделки вскрытий при перекладке теплотрасс. «До конца недели прошу доложить, как идёт эта работа, выполняются ли сроки», - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Относительно теплая погода будет стоять еще эту неделю, но нам уже надо все отладить». 

Также в ходе совещания министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила, что муниципальным образованиям продлили сроки освоения денежных средств и предоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот до 1 декабря 2021 года. На этот год в областном и федеральном бюджете предусмотрено 908,5 млн. рублей на приобретение 680 квартир. В муниципальную собственность приобретено уже 423 квартиры, 195 человек получили ключи от нового жилья. При этом 14 муниципалитетов стоят на особом контроле правительства, там есть риски не выполнения сроков закупок квартир. Главы этих муниципальных образований дали пояснения по ситуации с закупкой квартир на подведомственных им территориях. В большинстве случаев - вина за нарушение сроков покупки квартир лежит на компаниях-застройщиках. Первый вице-губернатор призвал муниципальные власти уходить от практики покупки готового жилья у застройщиков и предложил альтернативу.

«Мы с вами должны постепенно переходить от закупки готовых квартир к строительству квартир для детей-сирот. Точно также как мы во многих муниципалитетах уже строим квартиры для переселения из ветхого и аварийного жилья, - отметил Виктор Кудряшов. - Глав муниципальных образований попрошу предлагать земельные участки. Мы готовы выделять средства для того, чтобы наши подведомственные структуры осуществляли строительство. Давайте себе облегчать задачу - не бегать за застройщиками, а строить самостоятельно. Жду от вас предложений».

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